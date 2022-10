Kangana Ranaut parle pour la première fois de l’échec de Dhaakad ; dit, ‘Mujhe yehi cherche mili ki…’

Kangana Ranaut est l’une des actrices les plus puissantes du pays. Elle a eu le don de faire différents films. Kangana Ranaut est devenue productrice et ne produit pas seulement des films, mais joue également dans des films au contenu unique. Mais le cinéma est risqué. Ce qui a fonctionné hier peut ne pas fonctionner aujourd’hui et ce qui a fonctionné aujourd’hui peut ne pas fonctionner demain. De plus, après la pandémie, le public a été très pointilleux et vocal sur le type de contenu qu’il souhaite regarder, en particulier après le coup de pouce d’OTT. Cette année, nous avons vu beaucoup de films échouer au box-office. Beaucoup de films et de films à petit budget ont fait des merveilles. Dans le même ordre d’idées, Kangana Ranaut s’est ouverte sur l’échec de Dhaakad aussi bien.

Kangana Ranaut parle de l’échec des films de Bollywood

L’actrice de Tanu Weds Manu, Kangana Ranaut, a été interrogée sur les pensées des films de Bollywood qui ne fonctionnent pas avec le public en ce moment. C’est devenu une chose énorme dans Entertainment News. Dans une interview avec Aaj Tak, l’actrice a déclaré que cela donnait l’occasion d’avoir différents types d’analyses sur les films et leurs performances. Kangana a déclaré que tous les films qui ont bien fonctionné étaient dus au lien des films avec Indian Roots.

Consultez la dernière publication Instagram de Kangana Ranaut ici:

Kangana a donné un exemple de Kantara. Elle a dit que le film est basé sur la dévotion et la spiritualité qui ont été très bien mises en valeur dans la vedette de Rishab Shetty. Elle a également parlé de Ponniyin Selvan 1 qui parle de Cholas.

Kangana Ranaut aborde l’échec de Dhaakad

Parlant de la façon dont les films de Bollywood ne fonctionnent pas du tout, Kangana Ranaut a déclaré que l’industrie s’était éloignée de sa culture indienne. Étant donné que les films sont occidentalisés, les gens ne trouvent plus les films relatables, ce qui affecte l’entreprise. En outre, elle a ajouté sans nommer Dhaakad, “ilm. Meri bhi iss saal ek film nahin chali hain. Usse bhi mujhe yehi seekh mili ki sayad bohot hi personnage occidentalisé tha jisse log identifier nahin kar payein”, rapporte Hindustan Times.