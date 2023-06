Kangana Ranaut parle des bureaux d’audition louches et propose « avoir vu les dessous de Bollywood »

Kangana Ranaut, qui est une star autodidacte à Bollywood, s’est ouverte sur ses premiers jours dans l’industrie. Elle a partagé ses jours difficiles lors des auditions avant Gangster. Elle a fait ses grands débuts dans des films hindis avec Gangster alors qu’elle n’avait que 19 ans. Sa performance a été très appréciée et depuis lors, elle est apparue dans plusieurs films. Elle est même devenue réalisatrice et productrice au fil du temps. Lors du lancement de la bande-annonce de son prochain projet de production, Tiku Weds, Sheru Kangana, a parlé de bureaux et d’offres d’audition louches.

Tiku Weds Sheru avec Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur est à propos de deux personnes avec de grands rêves d’acteur. Kangana Ranaut, qui produit les films, déclare qu’il s’agit d’un hommage à ceux qui viennent à Mumbai avec le rêve de devenir une star. Elle a dit que ce film est une ode sincère et une lettre d’amour à ceux qui viennent en ville et quelque part perdent leurs rêves mais finissent par trouver quelque chose de beaucoup plus significatif. Avec cela, elle se souvient de ses jours d’audition et est reconnaissante à Anurag Basu s’il ne lui avait pas donné Gangster où elle aurait été aujourd’hui.

Parlant de ses jours d’audition, elle a dit qu’elle ferait face à des rejets tous les jours. Mais une sélection a changé sa vie quand Anurag Basu l’a approuvée. Kangana Ranaut dit qu’elle était passionnée depuis l’âge de 15 ans et qu’elle n’avait pas écrit de lettres d’amour comme les autres filles de son âge car elle était déjà sur un plateau de tournage à ce moment-là. L’actrice a poursuivi qu’elle poursuivait une carrière pendant son adolescence. Car sa vie a été pleine de luttes et de quelques succès. Elle a en outre ajouté que nous tous, y compris Nawazuddin monsieur, avons traversé la période difficile de ces jours difficiles. Kangana dit aujourd’hui qu’elle a tout comme la célébrité, les fans et le monde est très gentil. Cependant, elle a également vu l’autre côté de Mumbai. Elle dit qu’elle a vu le ventre de Bollywood l’appeler des bureaux et des offres d’audition louches.

Kangana Ranaut travaille actuellement sur son prochain film de réalisation Urgence. Elle a également Chnadramukhi 2 et Tejas comme projets à venir dans le pipeline.