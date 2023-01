Kangana Ranaut “ne peut pas être enseignée” car elle est née “swag”, dit “quand j’étais adolescente …”

L’actrice de Bollywood, Kangana Ranaut, a partagé mardi un clip de son blockbuster Fashion et a déclaré qu’elle était née avec du “swag”. Dans le clip, on peut la voir faire un défilé sur scène dans le film Fashion de Madhur Bhandarkar.

Repartageant le clip, Kangana a écrit: “Quand j’étais adolescent à seulement 18 ans, je ne savais même pas qu’un mot appelé swag existait … Je l’avais … ha ha on est né avec … je ne peux pas être enseigné (clin d’œil emoji). ” Le clip a été initialement partagé par DietSabya, avec la légende : “Quand il s’agit de mode et de cinéma, ce moment est ta réinitialisation culturelle. Très peu de choses se rapprochent. Pensées. Sentiments. Discutez.” Un fan a commenté: “Jusqu’à ce que cette musique commence, ça me donne la chair de poule. Scène absolument légendaire.” Une autre personne a déclaré: “La marche de Kangana est la plus proche de la façon dont Jesse Randhawa avait l’habitude de marcher.”





Pour les non-vers, réalisé par Madhur Bhandarkar est sorti en 2008. Le film, qui mettait en vedette Kangana, Priyanka Chopra, Mugdha Godse, Arjan Bajwa, Samir Soni et Arbaaz Khan, a rapporté Rs 39,2 crore dans le monde.

Plus tôt, Kangana Ranaut avait réagi au cas de suicide de la star de la télévision Tunisha Sharma et l’avait qualifié de “meurtre”. Elle a demandé à l’honorable Premier ministre Narendra Modi de promulguer des lois strictes contre la “polygamie sans consentement”.

Elle est allée sur Instagram et a écrit: «Sa réalité n’était pas la même que celle de l’autre personne qui n’était là que pour l’utiliser et la maltraiter physiquement et émotionnellement. Quand cela lui est révélé, sa réalité commence à s’envelopper, à se déformer, à changer de forme pour s’adapter aux faits qui lui sont révélés de manière choquante.” Elle a ajouté : “Chaque incidence, chaque expérience qu’elle associe à la beauté et à l’amour commence à rejouer dans son esprit mélangeant lentement rêve, réalité, imagination tout en un afin de s’adapter à la brutalité d’une trahison… même actuellement, elle ne sait plus quoi croire ou ne plus croire… Elle ne peut pas faire confiance à sa propre perception . Dans un tel état, on ne ressent aucune différence entre être vivant ou mort après tout, la vie n’est que notre perception et si elle décide de mettre fin à ses jours… sachez qu’elle ne l’a pas fait seule… c’est un meurtre.”

