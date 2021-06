Kangana Ranaut n’a pas payé la moitié des impôts de l’année dernière, affirme être en retard pour la première fois | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Kangana Ranaut s’appelle l’actrice la plus taxée et dit qu’elle n’a pas pu payer la moitié de ses impôts de l’année dernière en raison de l’absence de travail. L’actrice a également révélé qu’elle devait payer des intérêts sur le montant de ses impôts en raison du retard.

Kangana, qui a été très active ces derniers temps sur Instagram après la suspension définitive de son compte Twitter pour violation des politiques de l’entreprise, a partagé toutes ces informations sur ses histoires Instagram.

« Même si je fais partie de la tranche d’imposition la plus élevée, je paie près de 45% de mon revenu en impôts, même si je suis l’actrice la plus imposable, mais parce que je n’ai pas encore payé la moitié de mes impôts de l’année dernière, c’est la première fois de ma vie Je suis en retard pour payer mes impôts mais le gouvernement me facture des intérêts sur cet argent fiscal en attente », a écrit l’actrice.

Elle a en outre écrit que cela ne la dérangeait pas de payer des intérêts car les temps sont durs pour tout le monde. Kangana a ajouté : « Je me réjouis toujours de cette décision, le temps pourrait être dur pour nous individuellement, mais ensemble, nous sommes plus durs que le temps. »

Plus tôt, l’actrice avait attiré l’attention pour ses réponses aux commentaires des acteurs Vikrant Massey et Ayushmann Khuranna sur les photos de mariage de l’actrice Yami Gautam.

Alors que Kangana faisait l’éloge de Yami, elle a qualifié Vikrant de cafard pour son commentaire léger comparant Yami à Radhe Maa. L’actrice a également enseigné à Ayushmann la » complexité de la subtilité « , ce qui a conduit à une fête des mèmes parmi les internautes.

Sur le plan du travail, Kangana sera ensuite vu dans le biopic d’AL Vijay sur la star de cinéma précédente et trois fois ministre en chef du Tamil Nadu J Jayalalithaa appelé « Thalaivi ».

Elle sera également vue dans le thriller d’action « Dhaakad » de Razneesh Ghai et « Tejas » de Sarvesh Mewara.