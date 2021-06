Kangana Ranaut montre « à quoi ressemble le fait de grandir dans l’industrie du cinéma » | Nouvelles des gens

New Delhi : Kangana Ranaut fait partie de Bollywood depuis 15 ans puisqu’elle a fait ses débuts en 2006 avec « Gangster ». L’actrice dit qu’elle était mineure lorsqu’elle a commencé à travailler et a partagé un aperçu de ce à quoi ressemble « grandir » dans « l’industrie cinématographique ».

Kangana a publié dimanche un collage vidéo sur son compte Instagram. Le clip la montre en train de donner des interviews de 2006 à maintenant en 2021.

A côté de la vidéo, elle a écrit une note, qui disait : « Ma sœur m’a envoyé ceci une vidéo faite par un fan, m’a fait sourire. Voilà à quoi ressemble le fait de grandir dans l’industrie cinématographique, j’étais mineure quand j’ai commencé à travailler, je beaucoup souffert parce que j’aurais dû être à l’école pour étudier et jouer sans lutter pour faire carrière sans parents ni compréhension et conseils appropriés de l’industrie cinématographique. »

Kangana est entré dans le monde fastueux du showbiz en 2006 avec « Gangster ». Elle a ensuite été vue dans des films tels que « Life in a…Metro », « Fashion », « One Upon A Time in Mumbaai », « Krrish 3 », « Queen », « Tanu Weds Manu », « Judgementall Hai Kya » et » Manikarnika : la reine de Jhansi « .

Elle a ajouté: « Mais cela m’a aussi donné beaucoup de temps si aujourd’hui je sens qu’après être parti de zéro à 16 ans et avoir lutté pendant plus d’une décennie pour réussir, je peux toujours repartir de zéro à 34 ans et construire mon propre studio et être un cinéaste à succès parce que j’ai le temps. »

Kangana a ensuite cité une ligne de la Bhagavad Gita.

« Je crois vraiment à ce que Krishna a dit dans Geeta, chaque chose qui semble mauvaise a du bon en elle et tout ce qui semble bon à la surface porte définitivement la graine d’un mauvais dans son ventre, que nous le voyions ou non, c’est notre problème mais cela ne change pas la nature de la réalité.

« Au fait, merci pour la vidéo », a-t-elle ajouté.

Parlant de sa liste de travail à venir, Kangana a son assiette pleine. Elle sera vue dans une série de films tels que « Thalaivi », « Dhaakad », « Tejas » et « Emergency ».