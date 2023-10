Kangana Ranaut met en garde les célébrités convoquées par ED dans l’affaire de l’application de paris Mahadev : « Sudhar Jao nahi toh… »

Kangana Ranaut révèle qu’elle a dit non à l’approbation de Mahadev et met en garde les célébrités convoquées par ED dans l’affaire de l’application de paris.

Kangana Ranaut, qui attend actuellement la sortie de son prochain film Tejas, a profité de ses réseaux sociaux pour avertir les célébrités convoquées par ED dans le cadre de l’affaire de l’application de paris Mahadev.

Samedi, Kangana Ranaut a partagé sur son Instagram une publication sur les célébrités convoquées par ED dans l’affaire de l’application de paris Mahadev et a écrit une note les avertissant. L’actrice a écrit : « Cette approbation m’est venue presque 6 fois sur une période d’un an, 57 reposts à chaque fois qu’ils ajoutaient plusieurs crores à l’offre de m’acheter mais j’ai dit NON à chaque fois, regardez, l’intégrité de l’aumône n’est pas bonne juste pour ta conscience, ouais naya Bharat hai, sudhar jao zara nahi toh sudhar diye jaoge.

Plus tôt ce mois-ci, l’ED a demandé à des acteurs comme Ranbir Kapoor de se présenter au bureau de l’agence à Raipur dans le cadre de l’affaire de l’application de paris en ligne Mahadev. Cependant, l’acteur a demandé un délai d’une semaine pour comparaître devant l’urgence. Ranbir aurait mené des activités promotionnelles pour l’application de paris Mahadev. Parmi les autres célébrités qui ont été convoquées par ED dans l’affaire de l’application de paris Mahadev figurent Kapil Sharma, Hina Khan, Shraddha Kapoor, Huma Qureshi et Sonu Sood.

L’application Mahadev serait gérée par Saurabh et Ravi Uppal, basés à Dubaï. Cette application permet de parier illégalement sur divers jeux en ligne comme le poker, les jeux de cartes, les jeux de hasard, le badminton, le tennis, le football et le cricket.

Les opérateurs gagneraient la somme énorme de Rs 200 crore chaque jour.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut sera vue dans le film Tejas. Dirigé par Sarvesh Mewara, le film met également en vedette Anshul Chauhan et Varun Mitra ainsi que d’autres dans des rôles clés, et devrait sortir en salles le 20 octobre. Le film affrontera Tiger Shroff, Amitabh Bachchan et Ganapath de Kriti Sanon.

Lire Kangana Ranaut réagit au succès consécutif des films hindi ; dit « Les acteurs de Sunny ji jaise n’étaient pas en course… »