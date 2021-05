Kangana Ranaut massivement BASHED pour un article insensible sur la crise israélo-palestinienne, les internautes demandent «  l’interdire sur Instagram  »! | Nouvelles des gens

New Delhi: l’actrice Kangana Ranaut a une fois de plus agacé les internautes. Après la suspension définitive de son compte Twitter, Kangana partage ses points de vue sur Instagram. Mais il semble que les controverses ne la quitteront pas de sitôt.

Commentant la crise israélo-palestinienne en cours, l’actrice a publié quelques articles sur Insta, louant l’attaque militaire d’Israël contre Gaza et cela a blessé plusieurs internautes. Après que ses messages soient devenus viraux, Kangana Ranaut a commencé à être tendance sur Twitter et les internautes ont exigé son interdiction d’Instagram.

Jetez un œil à ce qu’elle a publié et comment Internet a réagi à la controverse:

Est-ce que ce cerveau d’oiseau, pathétique et islamophobe #KanganaRanaut savoir ce qu’est exactement le terrorisme? Pendant la nuit la plus sainte du Ramadan, 300 fidèles de Laylat-al-Qadar ont été inlassablement blessés et pour cet imbécile, ces fidèles non armés étaient des terroristes brutaux. Wow. #isrealterrorist pic.twitter.com/oFqJjbNag7 – Lame Dactarni. (@angry_tweetie) 12 mai 2021

#KanganaRanaut Je ne pense pas que vous devriez plus jamais parler de trroristes parce que c’est une hypocrisie. Ce que vous avez dit est exactement ce que dirait un trroriste. Tu devrais avoir honte de – nabrissa (@ nabrissa3) 13 mai 2021

@instagram ok tu ne vas rien faire à ce sujet ??? Kangana ranawat utilise ouvertement des insultes homophobes dans son histoire. Prenez son compte. Améliorez votre service d’examen des rapports. #KanganaRanaut #KanganaTeam #bhakts #BJP pic.twitter.com/AfLcsaHrW5 – | VENDREDI (@cutePAPABEAR) 13 mai 2021

Lorsque Twitter suspend son compte mais qu’elle est toujours à la mode sur Twitter Libéraux: pic.twitter.com/zlfbMLHB3v – बरखा (@PM_ki_PA) 13 mai 2021

Pour l’inverse, l’éruption actuelle de violence a commencé il y a un mois à Jérusalem, où la menace d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes par des colons juifs a déclenché des manifestations et des affrontements avec la police. Un point focal était le Mosquée Al-Aqsa, construite sur une colline cela est vénéré par les juifs et les musulmans, où la police a tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur les manifestants qui leur ont jeté des chaises et des pierres.

Le Hamas, prétendant défendre Jérusalem, a lancé un barrage de roquettes sur la ville lundi soir, déclenchant des jours de combats, selon le PTI.

Israël et le Hamas ont mené trois guerres depuis que le groupe militant islamique a pris le pouvoir en Gaza des forces palestiniennes rivales en 2007.