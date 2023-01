Kangana Ranaut marque son retour sur Twitter en partageant la vidéo BTS d’Urgence ; voici comment les internautes ont réagi

Kangana Ranaut est de retour sur Twitter. L’actrice a fait cette annonce en partageant une vidéo BTS de son prochain film Urgence. La vidéo montre le parcours d’Emergency depuis sa création jusqu’à ce que l’actrice l’appelle un wrap. Le film sortira le 20 octobre 2023. Mais en ce moment, elle est à la mode sur Twitter alors qu’elle annonce son retour sur la plateforme. C’est en 2021 que son compte a été suspendu. Selon les rapports, son compte a été suspendu pour violation des règles et sur la base de la “politique de conduite haineuse et de comportement abusif”.

Alors que Kangana Ranaut est de retour sur Twitter, tous ses fans se réjouissent en ce moment et l’accueillent à bras ouverts. Beaucoup ont mentionné que la reine était de retour.

Découvrez les tweets sur Kangana Ranaut ci-dessous :

Super à voir #KanganaRanaut de retour sur twitter.. C’était bien nécessaire .. bienvenue à nouveau reine @KanganaTeam ? Shivankar Awasthi ?? (@iamshiv08) 24 janvier 2023

bon retour reine Jyoti Jaiswal (@TheJyotiJaiswal) 24 janvier 2023

Wow .. Bienvenue à nouveau Kangana !! ?? Twitter va être vivant et donner un coup de pied une fois de plus ?? Rose (@rose_k01) 24 janvier 2023

Kangana Ranaut est connue pour porter ses pensées sur ses manches et partager ouvertement ses points de vue et opinions sur plusieurs sujets. Avant que son compte ne soit suspendu, Kangana Ranaut a partagé son opinion sur tout, des films à la politique. Plus tard, l’actrice a fait ses débuts sur Instagram et a utilisé la plateforme pour se connecter avec le public.

L’actrice sera ensuite vue dans Urgences. Elle réalise et produit également le film. Dans son dernier message, l’actrice a révélé qu’elle avait dû hypothéquer tout ce qu’elle possédait pour faire le film. Le teaser du film a déjà reçu une réponse tonitruante.