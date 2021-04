Kangana Ranaut lance un «avertissement» à l’image de ce pays qui ternit à cause de la crise du COVID, dit que «votre temps est écoulé» Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut, qui fait souvent la une des journaux pour ses opinions tranchées, s’est de nouveau rendue sur Instagram pour faire des déclarations chargées sur les crises du COVID-19 en Inde.

Dans la vidéo, l’actrice est vue en train de critiquer des journalistes et des internautes qui ont fustigé l’Inde sur des segments d’information internationaux pour ses crises COVID-19. Elle affirme que cela a complètement terni l’image de l’Inde.

Elle a sous-titré la vidéo en disant: « Veuillez regarder l’avertissement à tous … ceux qui vont voir leurs papas étrangers pleurer à propos de l’Inde … votre temps est écoulé. »

Elle commence par accuser les nations internationales de se lier contre l’Inde et de traiter la nation comme moralement et intellectuellement en dessous d’elles. Elle dit: « Bharat ko aise dikhaya jata hai jaise tum log toh abhi abhi bandar se insaan bane ho (l’Inde est traitée comme si nous venions d’évoluer vers les humains à partir de singes) ».

Ranaut allègue que les pays occidentaux ont toujours un état d’esprit colonial où ils ressentent le besoin de dire aux Indiens comment se comporter ou fonctionner en démocratie.

Regardez la vidéo:

Plus tard, elle critique également la couverture récente du magazine TIME pour avoir capitalisé sur des images sensationnelles de cadavres de patients COVID-19.

L’actrice de « Queen » a également appelé les journalistes et les internautes indiens pour avoir critiqué l’infrastructure médicale de l’Inde. Elle les a appelés «sources» qui ternissent l’image de l’Inde.

Elle souligne qu’une mauvaise presse internationale sera préjudiciable à la croissance économique de l’Inde et aux investissements étrangers. Elle dit en outre que ces journalistes n’ont pas le «aukat» pour appeler le virus originaire de Wuhan – «virus communiste».

Ranaut conclut la vidéo en suggérant que le gouvernement indien doit résoudre ce problème et corriger l’image de l’Inde.

Alors que beaucoup de ses fans ont pris les commentaires pour la soutenir, une petite section n’a pas été convaincue par son raisonnement.

Sur le plan du travail, Kangana sera vu dans le biopic de l’actrice-politicienne légendaire J Jayalalithaa – Thalaivi. Le film marque le premier trilingue de Kangana Ranaut, sorti simultanément en hindi, tamoul et telugu.

Thalaivi, présenté par Vibri Motion Pictures, Karma Media Entertainment et Zee Studios en association avec Gothic Entertainment et Sprint, les films ont été produits par Vishnu Vardhan Induri et Shailesh R Singh et coproduits par Hitesh Thakkar et Thirumal Reddy.

L’ambitieux projet devrait sortir dans le monde entier en hindi, tamoul et télégu par Zee Studios.