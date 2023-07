Kangana Ranaut laisse entendre que la «superstar des coureurs de jupons» Ranbir Kapoor l’a suppliée de sortir avec lui, qualifie son mariage avec Alia Bhatt de faux

Kangana Ranaut a indirectement traîné Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, et a laissé entendre que l’acteur l’avait suppliée de sortir avec lui.

La star de Bollywood Kangana Ranaut, qui a toujours exprimé ses pensées, a partagé une série d’histoires sur Instagram après avoir appris que quelqu’un qu’une personne escroquait les autres et piratait leur compte en prétendant qu’il faisait partie de l’équipe de l’actrice.

Dans son histoire Instagram, l’actrice a révélé qu’elle avait également été victime d’une arnaque par quelqu’un qui se faisait autrefois passer pour Hrithik Roshan. Elle a écrit: «La mafia du cinéma s’est toujours livrée à des activités criminelles, cette superstar avec qui je suis sortie a affirmé plus tard que je sortais avec son imposteur. Il avait l’habitude d’utiliser différents numéros et comptes pour discuter avec moi, il a également piraté mon compte et a opéré d’une manière louche. Je pensais qu’il était en train de divorcer, mais plus tard, j’ai découvert que cela n’avait rien à voir avec le comportement louche …”

Elle a ajouté : « Ils achètent de faux billets en gros et manipulent des collections qui gonflent également dans des proportions déraisonnables… Ils espionnent et achètent également des données Whatsapp. Je vois toujours des informations sur mes contrats et ma vie personnelle exploitées… Ce ne sont pas seulement sans talent. des gens stupides… Ils ont des tendances criminelles… très effrayants… @cybercrimehelp.mumbai s’il vous plaît, agissez.

Kangana a ensuite traîné indirectement Ranbir Kapoor et Alia, et a laissé entendre que l’acteur l’avait suppliée de sortir avec lui. « Une autre superstar connue pour être un coureur de jupons a atterri chez moi et m’a supplié de sortir avec lui mais a continué à se rencontrer secrètement pour me poursuivre, quand j’ai interrogé ce comportement louche, il a dit qu’il recevait une trilogie pour sortir avec un papa ki pari qu’il a fait ‘t love, je n’étais pas d’accord avec ça et j’ai dit non à une telle situation, lui aussi a commencé à communiquer à partir de divers numéros et comptes jusqu’à ce que je bloque tout, puis j’ai senti qu’il avait piraté tous mes appareils …. Il a même dit son le mariage était faux et le bébé est un truc pour promouvoir le film …. J’étais plus que consterné … Je n’arrive toujours pas à croire que quelqu’un puisse être aussi moralement corrompu, ce ne sont pas des humains, ce sont des démons … c’est pourquoi Je suis déterminé à les détruire… Le but principal du Dharma est de détruire l’Adharma… C’est ce que Shri Krishna a dit dans Geeta.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut sera ensuite vu dans Chandramukhi 2 qui met également en vedette Raghava Lawrence et est la suite du film tamoul à succès Chandramukhi avec Rajinikanth et Jyothika. La sortie du film est prévue pour le 19 septembre. L’actrice a également Tejas de Sarvesh Mewara dans le pipeline, qui devrait sortir le 20 octobre. En dehors de cela, l’actrice sera également vue dans un film auto-directionnel intitulé Urgence. Le film met également en vedette Anupam Kher, Satish Kaushik et Milind Soman dans des rôles clés et devrait sortir le 24 novembre.

