Kangana Ranaut est à la mode depuis qu’elle a interrogé Karan Johar sur les chiffres du box-office de Brahmastra et l’a appelé désespéré de faire de sa dernière sortie un super succès. Dans sa publication Instagram, elle a critiqué KJo pour avoir partagé les chiffres du box-office mondial et pas seulement le numéro de box-office de la ceinture hindi. Elle a même dit qu’il voulait interviewer Karan Johar pour comprendre son calcul sur le numéro de box-office de Brahmastra. Alors que beaucoup étaient d’accord avec Kangana Ranaut et certains sont venus qu’elle était juste jalouse car sa dernière sortie Dhaakad a lamentablement échoué au box-office.

La comédienne Kunal Kamra fouille subtilement Kangana Ranaut après avoir demandé à interroger Karan Johar sur les numéros de box-office de Brahmastra. Il a écrit : « Kangana pense que les productions ED, NIA, CBI Dharma relèvent également du gouvernement central ».

Kangana pense que les productions ED, NIA, CBI Dharma sont également sous le gouvernement central ??? Kunal Kamra (@kunalkamra88) 12 septembre 2022

Kangana Ranaut a critiqué Karan Johar et a déclaré qu’elle voulait l’interviewer et comprendre pourquoi il déclare la collecte brute et pas seulement la collecte. Alors qu’elle a également ajouté que comment se fait-il qu’un film soit déclaré prêt à l’emploi alors que le budget du film est de 650 crore. Kangana l’a de nouveau attaqué et a fouillé ses privilèges et a demandé si les mathématiques des privilégiés étaient différentes de celles des défavorisés.

Alors que Brahmastra rugit au box-office, il a gagné plus de 225 crores dans le monde au box-office. Le film est très apprécié partout. Brahmastra est un régal visuel et le public est amoureux des effets visuels du film et l’appelle le meilleur des films de Bollywood de tous les temps. Le public ne peut pas se remettre de la performance puissante de Ranbir Kapoor et a exigé un péché sur le personnage de Shh Rukh Khan qui joue un Vanarastra. Brahmastra brille et comment.