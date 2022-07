Kangana Ranaut impressionne dans le PREMIER regard du film en tant qu’ancien Premier ministre Indira Gandhi

Le premier teaser du film Emergency de Kangana Ranaut est arrivé après des mois d’anticipation, et il est intrigant. L’actrice imite avec succès l’apparence et l’accent de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi dans la vidéo qu’elle a publiée.

Partageant l’affiche qu’elle a écrite, Presenting #EmergencyFirstLook! Dépeignant l’une des femmes les plus puissantes et les plus controversées de l’histoire du monde… #Le tournage d’urgence commence.





Partageant le clip, elle a écrit: “Présentant ‘Elle’ qui s’appelait ‘Monsieur’.”









En 2021, Kangana dévoile son projet, Emergency. Ritesh Shah, qui a également écrit le film précédent de Kangana, Dhaakad, a écrit le scénario même si la star le réaliserait. Elle a fourni une mise à jour concernant le film Koo l’année dernière.

Selon HT, elle a déclaré: «Ravie de porter à nouveau le chapeau de réalisateur, après avoir travaillé sur Emergency pendant plus d’un an, j’ai finalement pensé que personne ne pouvait le diriger mieux que moi. Collaborer avec le fabuleux écrivain Ritesh Shah, même si cela signifie sacrifier sur diverses missions d’acteur, je suis déterminé à le faire, mon excitation est grande. Cela va être un voyage formidable, mon saut vers une autre ligue #Urgence #Indira.