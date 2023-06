Kangana Ranaut fulmine à propos des looks d’aéroport des célébrités, « quand vous portez de la fourrure en été… »

Pour de nombreux biggies de Bollywood, l’aéroport est leur propre piste personnelle. De Deepika Padukone à Alia Bhatt en passant par Ranveer Singh et Sidharth Malhotra, les célébrités s’éclatent, faisant du concept d’aéroport le sujet de conversation de la ville. Aujourd’hui, avec une multitude de publications sur Instagram Stories, Kangana Ranaut s’est penchée sournoisement sur la tendance de la mode aéroportuaire. Elle a posté un tas de photos de son look d’aéroport et a admis être elle-même une « victime de la mode ».

Kangana a mis en ligne des photos de son look d’aéroport élégant, composé d’une robe violette à manches longues, superposée à un manteau rose poudré et un sac à main de luxe. Parallèlement, l’actrice a écrit : « Seule personne à blâmer pour avoir lancé la tendance stupide du look d’aéroport. »

Dans un article de suivi, Kangana s’est qualifiée de « victime du capitalisme ».

« Lavage de cerveau et honte de répéter les vêtements »

L’actrice a affirmé qu’elle avait subi un « lavage de cerveau par les éditeurs de magazines et l’industrie de la mode pour ressembler à une femme occidentale » afin qu’elle ne puisse remplir que les poches des créateurs internationaux. Kangana a même partagé qu’elle avait « honte de répéter des vêtements » et qu’elle achetait toujours sans se soucier de l’impact de ses choix de mode sur l’environnement.

Dans un autre téléchargement sur Instagram Stories, Kangana a déclaré que même si elle agissait « comme une bimbo », le système l’a saluée comme une fashionista uniquement pour l’encourager à promouvoir des marques internationales.

Vêtements et sacs gratuits

Elle a même expliqué comment ils avaient astucieusement commencé à fixer le prix de tout ce qu’elle portait, ce qui en faisait un « problème de vanité » pour elle. Kangana a avoué qu’elle était tombée dans le piège et plus que du style, il s’agissait de « marques même pour une personne vraiment élégante ».

Sur la tendance des marques de mode à envoyer des vêtements et des sacs gratuits, Kangana a déclaré qu’ils vous faisaient « travailler gratuitement ». « Ils commencent à détourner la culture et la tradition de toute une civilisation », a ajouté l’actrice.

En postant un collage de ses tenues western à l’aéroport, Kangana a demandé : « Si c’est à ça qu’une Indienne ressemble, alors à quoi ressemble une Américaine ? »

Ensuite, elle a partagé une photo qui la montrait portant une couverture de fourrure vert menthe. « Quand vous portez de la fourrure même en été, vous êtes une victime de la mode », a-t-elle légendé la photo.

Faisant ses adieux aux looks de l’aéroport, l’actrice a déclaré qu’elle avait « dépassé cette phase ». « Maintenant, il est temps que même si j’achète un vêtement, je me demande combien d’Indiens en bénéficient », a écrit Kangana.

Récemment, Kangana Ranaut a réagi à la parité salariale de Priyanka Chopra dans la remarque de Bollywood. Kangana a affirmé qu’elle était la première actrice à aborder le problème de la parité salariale dans l’industrie. L’actrice a même déclaré qu’elle était la seule actrice à être payée de la même manière que ses homologues masculins.