Kangana Ranaut félicite les femmes scientifiques de l’ISRO après l’atterrissage réussi de Chandrayaan-3 : « La véritable essence de Bhartiyata »

Kangana sera ensuite vu dans Chandramukhi 2, la comédie d’horreur qui sortira dans les cinémas du monde entier le 15 septembre lors du festival Ganesh Chaturthi.

Kangana Ranaut a fait l’éloge des principales femmes scientifiques indiennes de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), qui sont à l’origine du succès de la mission Chandrayaan-3, affirmant qu’elles sont « l’incarnation d’une vie simple et d’une pensée élevée ». L’ISRO a réussi l’atterrissage en douceur de Chandrayaan-3 sur le pôle Sud de la Lune.

Dimanche, dans Instagram Stories, Kangana a partagé une photo joyeuse des femmes scientifiques de l’ISRO, vêtues de saris et représentant la culture traditionnelle indienne. Elle a légendé la photo : « Les plus grands scientifiques indiens, tous avec le bindi, le sindoor et le mangal sutra… l’incarnation d’une vie simple et d’une haute pensée… la véritable essence de Bhartiyata », suivie de l’emoji du drapeau indien.

Le Premier ministre Narendra Modi a également annoncé que le point d’atterrissage de la mission Chandrayaan-3 serait connu sous le nom de Shiv Shakti Point. Le Premier ministre a également déclaré que le jour de l’atterrissage du Vikram Lander sur la Lune (23 août) serait célébré comme la Journée nationale de l’espace dans le pays.

Pendant ce temps, Kangana sera ensuite vu dans Chandramukhi 2, qui met également en vedette Raghava Lawrence et est la suite du film tamoul à succès Chandramukhi avec Rajinikanth et Jyothika. La comédie d’horreur sort dans les cinémas du monde entier le 15 septembre lors du festival Ganesh Chaturthi.

Elle a Tejas de Sarvesh Mewara dont la sortie est prévue le 20 octobre et affrontera l’acteur de Tiger Shroff et Kriti Sanon, Ganapath : Part 1 et Yaariyan 2 au box-office. L’actrice, lauréate de plusieurs prix nationaux, incarnera un pilote de l’Air Force dans le film produit par RSVP Movies.

Dans sa troisième sortie de l’année, Kangana incarnera l’ancienne Première ministre indienne Indira Gandhi dans le drame politique Emergency, qui met également en vedette Anupam Kher, Satish Kaushik et Milind Soman dans des rôles clés et dont la sortie est prévue le 24 novembre. L’actrice a également réalisé et produit le film sous sa bannière Manikarnika Films.

LIRE | Kangana Ranaut ne tarit pas d’éloges sur John Abraham, « self-made », « homme merveilleux » : « Pas de négativité rémunérée, pas de harcèlement… »