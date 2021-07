New Delhi : On dirait que Kangana Ranaut n’est pas d’humeur à épargner qui que ce soit. Après avoir attaqué l’actrice de Bollywood Taapsee Pannu, Kangana a dressé ses armes contre l’icône mondiale Priyanka Chopra Jonas.

Kangana a critiqué Priyanka pour son changement de position politique et a également continué à la traiter de « chiot laïc ».

Prenant des histoires sur Instagram, elle a écrit: «Mais ce n’est pas seulement dans le journalisme. C’est dans tous les domaines ; la façon dont Priyanka Chopra est passée de nationaliste à chiot laïque. D’être le plus grand fan de Modi ji à son critique passionné et haineux est évident. Fondamentalement, roti ke liye duniya nachati hai. Apne desh mein liberté toh hai. Jo karna hai karo.

Kangana a exprimé son opinion sur le nouveau tweet du site Web d’un quotidien de premier plan qui a déclaré que le New York Times recherchait des correspondants « anti-establishment ».

Pour les non avertis, ce n’est pas la première fois que l’actrice de ‘Queen’ s’en prend à Priyanka. Plus tôt également, elle s’était opposée à elle pour avoir manifesté son soutien au mouvement des agriculteurs qui avait été soulevé par Diljit Dosanjh.

Elle a poursuivi et a même qualifié Priyanka et Diljit d’« anti-nationalistes ». Elle a affirmé dans ses tweets que les deux étaient trompeurs et encourageaient la protestation des agriculteurs.

Sur le front de travail, Kangana est prête à faire ses débuts numériques en tant que productrice avec le prochain film « Tiku Weds Sheru ». L’actrice de « Gangster » sera vue dans « Thalaivi », un biopic sur la défunte actrice légendaire devenue politicienne J Jayalalithaa. La sortie du film a été reportée en raison de l’épidémie de COVID. Elle fait également partie des films ‘Tejas’ et ‘Dhaakad’ entre autres.

D’autre part, PeeCee, est actuellement à Londres, pour tourner pour son prochain spectacle ‘Citadel’. Le projet soutenu par Amazon est dirigé par les frères Russo. La star de « Game of Thrones » Richard Madden en fait également partie. Elle sera également vue dans Matrix 4.