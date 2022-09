Kangana Ranaut se retrouve souvent en difficulté à cause de ses déclarations controversées contre les biggies de Bollywood. Tout en faisant la promotion de Dhaakad, Kangana s’était souvenue de “Bollywood Bonhomie” d’Ajay Devgn en disant qu’il ne ferait jamais la promotion de son film. Il semble que Kangana ait fait demi-tour en félicitant l’acteur de Singham pour avoir ouvert une chaîne multiplex à 4 écrans à Ahmedabad.

Partageant une capture d’écran du tweet de l’analyste commercial Taran Adarsh, Kangana a félicité Ajay pour l’expansion des théâtres et a continué à l’appeler “monsieur”. “C’est la façon la meilleure et la plus efficace pour une superstar d’utiliser ses ressources et son influence, non seulement cela génère des emplois, mais cela augmente également notre nombre d’écrans… Nombre d’écrans en Inde = moins de 7000. Nombre d’écrans en Chine = plus de 70 000. Félicitations monsieur @ajaydevgn”, a-t-elle écrit.

Selon le tweet, Ajay est actuellement en pleine expansion de sa chaîne multiplex NY Cinemas qui porte le nom de ses enfants Nysa et Yug. Il a été lancé par Ajay il y a quelques années. La chaîne de théâtre sera située à Aamra Kunj sur la route Motera à Ahmedabad. Le multiplex à 4 écrans peut lire des films en 3D et ouvrira prochainement à Anand, Surat et Rajkot.

Il y a quelques mois, Kangana a déclaré qu’Ajay ferait la promotion d’autres films mais qu’il ne ferait jamais la promotion de ses films. Elle avait ajouté qu’Akshay Kumar l’avait discrètement appelée et lui avait dit qu’il aimait Thalaivi mais qu’il ne tweeterait pas la bande-annonce du film. Elle avait également souligné qu’Amitabh Bachchan avait tweeté la bande-annonce de Dhaakad mais l’avait supprimée plus tard.

Elle avait en outre déclaré qu’Ajay jouerait un rôle dans un film centré sur les femmes, faisant allusion à la vedette d’Alia Bhatt, Gangubai Kathiawadi, et avait demandé s’il ferait de même dans son film. Elle a dit que tous les acteurs devraient soutenir ses films comme elle soutient les leurs, en citant un exemple de la façon dont elle a soutenu The Kashmir Files et Shershaah, bien qu’il s’agisse d’un film de Karan Johar. Alors qu’elle se plaignait que l’industrie ne lui rende pas ses gestes, elle espérait que cette attitude changerait à l’avenir.