Kangana Ranaut n’est pas celui qui enroberait les choses et raconterait une histoire. Il y a quelques heures à peine, l’actrice de Manikarnika a fait honte Karan Johar pour Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani mettant en vedette Alia Bhat et Ranveer Singh. Elle a qualifié le film de régressif et a demandé pourquoi Karan gaspillait de l’argent dans les mêmes vieilles choses. Eh bien, maintenant, Kangana est de retour sur Instagram avec un nouveau coup de gueule. Dans celui-ci, elle a de nouveau critiqué la mafia du cinéma et a également attaqué une « superstar des coureurs de jupons » et un « papa ki pari ».

Kangana Ranaut blâme Film Mafia pour CETTE raison

Il se trouve qu’il y a quelques heures, quelqu’un a envoyé un message à Kangana Ranaut sur ses DM Instagram, révélant que quelqu’un avait utilisé son nom et piraté des comptes sur les réseaux sociaux. Dès que cela a été porté à son attention, Kangana a affirmé que la mafia du cinéma avait exploité un racket et piraté des comptes en son nom. L’actrice dit qu’elle n’a pas de gestionnaires en ligne et n’a aucun lien avec le compte présumé.

Kangana a appelé les auteurs gang changu mangu et a affirmé que leur film ne pouvait même pas couvrir chacune des collections d’un jour de Manikarnika qui était de 18 crores. L’actrice semble faire allusion à la sortie récente de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani avec Ranveer Singh et Alia Bhatt qui a frappé environ Rs 16,05 crores au box-office en Inde. Elle a tagué le compte Instagram officiel de Cyber ​​Crime Mumbai et leur a demandé de prendre des mesures contre le gang Changu Mangu. Ses histoires Instagram ont fait la une des journaux dans la section des nouvelles sur le divertissement. Découvrez son statut Instagram ici:

Kangana Ranaut fulmine contre la superstar avec qui elle est sortie

Sans prendre de noms, Kangana a critiqué une superstar avec qui elle est sortie et qui a affirmé que l’actrice de Queen sortait avec un imposteur. Kangana a affirmé qu’il avait discuté avec elle en utilisant plusieurs comptes et qu’il avait ensuite piraté ses comptes. Kangana a trouvé son comportement louche et a estimé que cela aurait été à cause de son divorce. Eh bien, Kangana a déjà affirmé qu’elle était sortie avec Hrithik Roshan. Beaucoup de choses se sont passées dans l’histoire. Dans une affaire connexe, Javed Akhtar a déposé une plainte en diffamation contre elle. Akhtar a été invité à comparaître devant le tribunal le 5 août. Dans le même souffle, Kangana a allégué que les superstars achetaient des billets pour leurs propres films et de fausses collections. Elle a également allégué que la mafia du cinéma avait acheté des données et des informations WhatsApp et a allégué qu’elle les avait divulguées aux médias. Vérifiez son statut Instagram ici:

Kangana Ranaut attaque une « superstar des coureurs de jupons » et « papa ki pari »

Kangana Ranaut a attaché une autre superstar qui, selon elle, est un coureur de jupons qui l’a suppliée et suppliée de sortir avec lui. La superstar la poursuivait et discutait également avec elle en utilisant différents comptes. La superstar a affirmé qu’il avait obtenu un film en trois parties afin de sortir avec un papa ki pari. Kangana affirme qu’elle a refusé et a découvert que ses appareils avaient été piratés. Kangana Ranaut affirme également que la superstar lui a dit que son mariage est faux et qu’il ne l’aime pas et aussi que leur bébé est une astuce pour promouvoir le film. Kangana ne peut pas croire qu’on puisse être si corrompu. Elle ciblait également Ranbir Kapoor, Alia Bhatt. Découvrez son statut Instagram ici:

Qu’avez-vous à dire sur le nouveau coup de gueule de Kangana ?