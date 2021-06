Kangana Ranaut exprime son amour pour les animaux dans un adorable post en posant avec son cheval

Kangana Ranaut a offert à ses fans un aperçu de sa séance d’équitation matinale jeudi matin et a écrit une note sur l’amour des animaux sur les réseaux sociaux.

S’adressant à Instagram, la star de ‘Manikarnika’ a partagé deux photos où l’on peut la voir posant avec son cheval après sa séance d’équitation. On peut la voir portant un polo bleu marine avec un pantalon beige.

Dans la légende, elle a écrit: « Vous pouvez tout donner aux humains pour gagner leur affection, mais une petite erreur, ils changeront d’avis à votre sujet, mais une fois qu’un animal vous donne son cœur, il est toujours avec vous …. matin avec mon adorable éclair. » La publication a recueilli plus de deux lakh likes en quelques heures.

Kangana a également partagé un aperçu de la façon dont elle a subi un scanner corporel pour avoir joué le rôle de l’ancienne Première ministre indienne, Indira Gandhi, dans son prochain film « Emergency ». »Chaque personnage est un beau début d’un nouveau voyage, aujourd’hui nous avons commencé le voyage d’#Urgence #Indira avec le corps, les scans du visage et les moulages pour obtenir le bon look. De nombreux artistes incroyables se réunissent pour donner vie à leur vision à l’écran… Celui-ci sera très spécial @manikarnikafilms », a-t-elle légendé son message.

Côté travail, on la verra ensuite dans ‘Thalaivi’, basé sur l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu, Jayalalithaa. Elle a aussi ‘Tejas’ et ‘Dhaakad’ dans son chaton. ‘Manikarnika Returns: The Legend Of Didda’ est également en préparation.