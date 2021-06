Kangana Ranaut exprime sa joie après que ‘Thalaivi’ ait obtenu un certificat U en version tamoule

Le ‘Thalaivi’ de Kangana Ranaut a obtenu le certificat ‘U’ pour la version tamoule et aussi sans aucune coupe. L’actrice de » Manikarnika » a exprimé sa joie face à la nouvelle et a déclaré » un autre de mes films que même les enfants peuvent apprécier « .

Kangana a partagé une affiche du film avec la légende: « Thalaivi obtient le certificat U en version tamoule, ce qui signifie après Queen et Manikarnika un autre de mes films que même les enfants peuvent apprécier avec leurs parents et grands-parents. »

Les réalisateurs du film vont bientôt demander la certification des versions telugu et hindi également. Basée sur la vie de l’acteur devenu politicien Jayalalitha, la bande-annonce du film a créé un énorme buzz parmi les masses, générant une immense anticipation pour assister au voyage de la vie de Jayalalithaa à travers les différentes étapes. De ses luttes dans le monde du cinéma à l’ascension de sa célébrité ainsi que sa bataille à travers les obstacles politiques et finalement émerger comme le leader féroce qui a changé la forme de la politique du Tamil Nadu.

Le film devait initialement sortir le 23 avril 2021, mais en raison de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, la sortie a été reportée. Selon une source proche de la production, le film sortira cette année en août et « uniquement dans les salles de cinéma ».

‘Thalaivi’, présenté par Vibri Motion Pictures, Karma Media Entertainment et Zee Studios en association avec Gothic Entertainment et Sprint Films a été produit par Vishnu Vardhan Induri et Shailesh R Singh et coproduit par Hitesh Thakkar et Thirumal Reddy.

Kangana Ranaut a également « Dhaakad » et « Tejas » en préparation, pour lesquels elle a tourné.