Kangana Ranaut et le réalisateur Madhur Bhandarkar s’associent-ils pour un film sur un chanteur cachemirien assassiné par des terroristes ? Voici ce que nous savons

Kangana Rant est sur un nuage ces jours-ci malgré son dernier film, Dhaakad, qui s’est écrasé au box-office en plus d’être généralement critiqué par les critiques. La raison étant que Kangana est bel et bien dans les affres de sa prochaine sortie, Urgencedans lequel elle essaie le rôle de l’un des anciens Premier ministre indien Indira Ghandi. Et maintenant, on entend ça Kangana Ranaut pourrait faire partie d’un autre sujet brûlant car il semble que Prix ​​national-réalisateur gagnant Madhur Bhandarkar tient à la lancer dans un de ses futurs films.

Kangana Ranaut et Madhur Bhandarkar vont-ils se donner la main ?

Selon un rapport de Mid-Day, le réalisateur Madhur Bhandarkar prévoit un autre film féminin après sa prochaine sortie, Babli Bouncer, avec Tamannaah Bhatia. Ledit film est censé être basé sur un vrai chanteur cachemirien qui a apparemment été assassiné par des terroristes, et est très désireux d’avoir le quadruple camarade Lauréat du prix national Kangana Ranaut à bord pour le protagoniste central. Cependant, le rapport indique en outre que le sort des films récents centrés sur les femmes a donné aux producteurs Firoz Nadiadwala les pieds froids et le projet pourrait rester en veilleuse. Il y a aussi le problème du producteur qui n’a pas pu lancer un film depuis Welcome Back.

Kangana Ranaut défend que Dhaakad soit un lavage

Kangana Ranaut a récemment publié une capture d’écran sur son histoire Instagram d’un lien vers un site Web non crédible, qualifiant un tas de films récemment sortis de “flops”, afin de défendre Dhaakad comme étant le plus grand lavage de l’année au box-office. Partageant la capture d’écran, elle a écrit : “Chaque jour, je me réveille avec des centaines d’articles disant que Dhaakad est un flop et personne ne parle de ces grandes catastrophes pour une raison précise ?” Pour remettre les pendules à l’heure, Gangubai Kathiawadi est un succès net et JugJugg Jeeyo est un demi-succès.