Kangana Ranaut et Anupam Kher pleurent la mort choquante de Shinzo Abe et écrivent des notes émotionnelles

Anupam Kher et Kangana Ranaut ont posté sur Instagram pour exprimer leurs condoléances pour le décès de Shinzo Abe, un ancien Premier ministre japonais. Il a été abattu vendredi alors qu’il se présentait aux élections dans la ville de Nara. Il est décédé environ cinq heures après avoir été amené à l’Université médicale de Nara.

Partageant une photo de Shinzo, Kangana a écrit: “L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe est décédé après avoir été abattu, alors qu’il prononçait un discours dans la ville occidentale de Nara aujourd’hui, triste jour. L’Inde a perdu un grand ami. Om Shanti.





Anupam Kher a écrit : « Profondément attristé et choqué par l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais #ShinzoAbe ! Il était l’un des leaders mondiaux les plus compatissants ! Et un grand ami de l’Inde ! Son visage reflétait la gentillesse ! Très rare pour une personne en politique ! Mes condoléances à sa famille et au peuple japonais ! Omshanti.





Pour les non-initiés, Abe, 67 ans, a été abattu par derrière quelques minutes après avoir commencé son discours à Nara. Il a été transporté par avion à l’hôpital pour des soins d’urgence, mais il ne respirait pas et son cœur s’était arrêté. Il a ensuite été déclaré mort malgré un traitement d’urgence comprenant des transfusions sanguines massives, ont déclaré des responsables de l’hôpital.

La police a arrêté le tireur présumé sur les lieux d’une attaque qui a choqué de nombreuses personnes au Japon, qui est l’un des pays les plus sûrs au monde et possède certaines des lois les plus strictes en matière de contrôle des armes à feu.

Le Premier ministre Fumio Kishida et ses ministres sont rentrés à la hâte à Tokyo après des événements de campagne à travers le pays après la fusillade, qu’il a qualifiée d’ignoble et de barbare.

Le chef du service des urgences de l’Université médicale de Nara, Hidetada Fukushima, a déclaré qu’Abe avait subi des dommages importants au cœur en plus de deux blessures au cou qui ont endommagé une artère, provoquant des saignements importants. Il était en état d’arrêt cardio et pulmonaire lorsqu’il est arrivé à l’hôpital et n’a jamais retrouvé ses signes vitaux, a déclaré Fukushima. Abe était le plus ancien dirigeant du Japon avant de démissionner en 2020.

(Inputs de PTI)