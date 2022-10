Kangana Ranaut estime que le film de Rishab Shetty devrait être envoyé aux Oscars, déclare que “l’Inde est comme un miracle…”

Le film en langue kannada Kantara, mettant en vedette et réalisé par Rishab Shetty, continue d’étonner les téléspectateurs grâce à ses décors d’action enflammés, sa musique entraînante, sa cinématographie spectaculaire et son point culminant exceptionnel. Après avoir partagé son point de vue sur le film, Kangana Ranaut a maintenant déclaré que Kantara devrait être envoyé comme entrée de l’Inde pour les Oscars.

S’adressant à son compte Instagram le vendredi 21 octobre, l’actrice de Panga a écrit une note qui disait : “Je pense que #Kantara devrait être l’entrée de l’Inde aux Oscars l’année prochaine, je sais que l’année n’est pas encore terminée et qu’il y aura peut-être de meilleurs films à venir, mais plus qu’Oscar, l’Inde a besoin d’être représentée à l’échelle mondiale… cette terre de mystères et de mystiques, on ne peut pas la comprendre, on ne peut que l’embrasser… L’Inde est comme un miracle, si vous essayez de lui donner un sens, vous n’obtiendrez frustré mais si vous vous abandonnez au miracle, vous pouvez aussi en être un… Kantara est une réalité expérientielle que le monde doit expérimenter @rishabshetty 77”.





Plus tôt le jeudi 20 octobre, Kangana a consulté ses histoires Instagram, partagé une vidéo applaudissant le film et le qualifiant d ‘”artiste explosif”. On peut l’entendre dire dans la vidéo : “Je viens de regarder Kantara avec ma famille et je tremble encore. Quelle expérience explosive. Rishab Shetty, chapeau bas. Ecriture, réalisation, jeu, action brillante, incroyable. “

“Quel mélange de traditions, de folklore, de questions indigènes. Une si belle photographie, de l’action. C’est à cela que sert le cinéma, à quoi servent les films. J’ai entendu tellement de gens au théâtre dire qu’ils n’avaient jamais rien vu de tel. Merci pour ce film. Je ne pense pas que je me remettrai de cette expérience avant une semaine”, a conclu l’actrice de Panga.

LIRE | Kantara, KGF Chapter 2, Vikrant Rona: films Kannada qui ont rapporté plus de 100 crores de roupies au box-office mondial

Kantara tourne avec succès dans les théâtres à travers le pays en kannada, hindi, tamoul, télougou et malayalam. Il est devenu le troisième film Kannada le plus rentable de tous les temps derrière les deux films KGF dirigés par Yash et dirigés par Prashanth Neel.