Kangana Ranaut époustouflé par la vedette de Rishab Shetty Kantara; appelle cela une expérience “explosive”

Kantara mettant en vedette Rishab Shetty, Kishore, Achyuth Kumar, Pramod Shetty et Sapthami Gowda est actuellement l’un des sujets de discussion brûlants. Le film qui tourne autour de Bhoota Kola et plus a réussi à impressionner tout le monde. Il serait apparu comme le troisième film Kannada le plus rentable de tous les temps. Tout le monde salue la performance de Rishab Shetty, tout comme Kangana Ranaut. Dans une vidéo récente partagée, Kangana Ranaut a déclaré qu’elle avait regardé Kantara avec sa famille et qu’elle était époustouflée par le film.

Kangana Ranaut aimait Kantara

Dans la vidéo, Kangana Ranaut dit que c’était une expérience “explosive” de regarder Kantara et qu’elle tremble encore. Elle a fait l’éloge de Rishab Shetty pour avoir présenté le folklore et plus encore dans un film parfaitement mélangé. Elle dit dans la vidéo : “Quel mélange de traditions, de folklore, de questions indigènes. Une si belle photographie, de l’action. C’est ça le cinéma, à quoi servent les films. J’ai entendu tellement de gens au théâtre dire qu’ils n’avaient jamais vu quelque chose comme ça. Merci pour ce film. Je ne pense pas que je me remettrai de cette expérience avant une semaine.”

Découvrez la vidéo de Kangana Ranaut ci-dessous :

Kangana Ranaut fait l’éloge de #Kantara après avoir vu le film au cinéma.#KanganaRanaut #KantaraMovie pic.twitter.com/Qya9Ghizb3 Kangana Ranaut Daily (@KanganaDaily) 20 octobre 2022

Ce n’est qu’hier que les internautes ont suivi la tendance de Kantara pour les Oscars sur Twitter. Les internautes ne pouvaient tout simplement pas s’empêcher de s’extasier sur le film et la performance époustouflante de Rishab Shetty. Le film est également réalisé par Rishab, ce qui le rend d’autant plus spécial.

Même la version hindi de Kantara s’est incroyablement bien comportée au box-office. La version hindi du film a recueilli Rs 15 crore au box-office. Il avait la concurrence du docteur G.

#Kantara *#Hindi la version * contient un nombre sain … À partir de 1,27 cr [Day 1], * Semaine 1 * fermé à 15 cr, un exploit rare à l’heure actuelle… Ven 1,27 cr, Sam 2,75 cr, Dim 3,50 cr, Lun 1,75 cr, Mar 1,88 cr, Mer 1,95 cr, Jeu 1,90 cr. Total : 15 cr. #Inde biz. BOC net. taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 21 octobre 2022

