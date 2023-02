Kangana Ranaut envoie un message au ‘changu mangu gang’, dit ‘ghar me ghus ke maarungi’

Lundi, Kangana Ranaut s’est rendu sur Instagram et a fait le point sur le « gamin obsédé par la mafia nepo ». Elle a donné un message à ses fans et a déclaré qu’il “n’y avait pas d’activités suspectes autour d’elle”.

Elle a écrit: “Tous ceux qui s’inquiètent pour moi, sachez que depuis hier soir, il n’y a aucune activité suspecte autour de moi, personne ne me suit, avec ou sans caméras…. Dekho jo bhoot laton se mante hain who toh sirf laton se he mante hain… message à gang changu magu: bachchon tumhara kisi dehati se pala nahi toh… ghanr mein ghoos ke marungi….aur jinko lagta hai ki main pagal hoon tumko yeh toh pata hai ki main pagal hoon lekin yeh pata nahi hai ki kitne bade wali hoon…(Tous ceux qui s’inquiètent pour moi, sachez que depuis hier soir il n’y a plus d’activités suspectes autour de moi, et personne ne me suit, avec ou sans caméra… message à gang changu magu) »

Regarde:





Pour les non-initiés, dimanche, Kangana a écrit une longue note sur un “enfant népo obsédé par la mafia” qui aurait tenté de saboter sa carrière. Sur son Instagram, Ranaut a affirmé que bien qu’elle n’ait pas donné de pourboire aux paparazzis, elle était “suivie et espionnée”. “Partout où je vais, je suis suivi et espionné, pas seulement dans les rues, même dans le parking de mon immeuble et sur la terrasse de ma maison, ils mettent des zooms pour me capturer, tous les paparazzi connus ne visitent les stars que s’ils sont prévenus ces jours-ci, ils ont même commencé à payer pour cliquer sur les acteurs, mon équipe ou moi ne les payons pas, alors les payons-nous ? »





L’acteur-réalisateur-producteur a ajouté : “Le matin, on m’a cliqué à 6h30, comment obtiennent-ils mon emploi du temps ? Que font-ils avec ces images ? sont venus au studio mais ils sont tous venus en grand nombre même un dimanche.” Kangana a ajouté qu’elle était certaine que ses données WhatsApp, y compris ses données professionnelles et personnelles, faisaient l’objet d’une fuite. L’actrice, sans nommer personne, a attaqué un acteur devenu producteur et a déclaré: “Ce clown obsédé par la mafia nepo qui a atterri une fois sans y être invité à ma porte et s’est imposé à moi est un coureur de jupons connu et Casanova mais maintenant vice-président de la mafia nepo brigade aussi, oblige sa femme à devenir productrice, à faire plus de films centrés sur les femmes, à s’habiller comme moi et même à faire des intérieurs de maison comme moi. Ils ont même embauché mon styliste et même des stylistes à domicile de nombreuses années qui ont ensuite refusé de travailler avec moi.









Dans une autre histoire, Kangana a écrit : “La femme encourage ce comportement obsessionnel, elle portait le même sari pour son mariage que j’avais porté plus tôt pour la réception de mariage de mon frère, c’est au-delà de l’effrayant.” Elle a poursuivi : “Je pense qu’il essaie de m’isoler et de me stresser mentalement, d’ailleurs il la garde à un étage séparé, ils vivent tous les deux séparément dans le même immeuble. Je dois dire non à cet arrangement et garder un œil sur lui. ..comment obtient-il toutes ces données.” Alia a laissé entendre qu’avec de telles activités, le provocateur met sa femme et son nouveau-né en difficulté.

