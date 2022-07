Kangana Ranaut en a assez de se réveiller tous les jours avec des centaines d’articles sur Dhaakad étant un flop ; demande, ‘Une raison spécifique?’

Cela a été un véritable choc lorsque la vedette de Kangana Ranaut, Dhaakad, a réussi à gagner un chiffre embarrassant de seulement Rs 2,58 crore contre son budget monumental de Rs 85 crore. Le film s’est heurté à la vedette de Kartik Aaryan Bhool Bhulaiyaa 2, qui a rapporté Rs 262 crore dans le monde contre son budget annoncé de Rs 65 crore. Kangana est maintenant fatigué de se réveiller tous les jours avec des centaines d’articles sur Dhaakad étant un flop et s’interroge sur la raison derrière cela.

Elle s’est rendue sur Instagram pour partager une capture d’écran d’un article contenant une liste de films tels que Gangubai Kathiawadi, 83 ans, JugJugg Jeeyo et Radhe Shyam, entre autres, qui ont été publiés après la pandémie. Se référant au titre de l’article “Les 100 crore flops – Bienvenue à Bollywood”, Kangana a écrit : “Chaque jour, je me réveille avec des centaines d’articles sur Dhaakad étant un flop… et personne ne parle de ces grandes catastrophes… une raison particulière?’

Il ne fait aucun doute que Dhaakad s’est avéré être le film le plus désastreux de Kangana Ranaut dans sa carrière d’actrice. Le film, qui roulait haut sur des séquences d’action à indice d’octane élevé, n’a pas pu trouver le soutien du public. Réalisé avec un budget de Rs 85 crore (coût de production Rs 70 crore, plus coût des impressions et publicité Rs 15 crore), Dhaakad a terminé sa tournée théâtrale à seulement Rs 2,58 crore, entraînant d’énormes pertes pour les producteurs.

Il a été récemment rapporté que le producteur de Dhaakad a dû vendre son bureau à côté de Dharma Productions de Karan Johar pour payer les pertes subies. Cependant, il l’a nié en affirmant qu’il avait récupéré la plupart des pertes et que le reste serait également récupéré bientôt.

Bien que Dhaakad ait terriblement chuté au box-office, Kangana avait récemment déclaré dans un communiqué que cela ne lui avait pas brisé le moral. Elle a affirmé qu’elle avait prévu des films à succès pour 2022 et a déclaré que ce n’était pas encore fini tout en répondant aux commentaires négatifs. Dhaakad est le 9e flop consécutif de Kangana. Son dernier hit de Bollywood était Tanu Weds Manu Returns en 2015.