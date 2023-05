Kangana Ranaut échoue-t-elle lamentablement au box-office à cause de ses déclarations controversées ? c’est ce que l’expert du commerce a à dire

Kangana Ranaut est la reine controversée de Bollywood et n’a donc pas pu devenir la reine du box-office. Kangana est la première actrice à sortir le grand jeu et à parler de la dure réalité de Bollywood. C’est elle qui a lancé la conversation sur le népotisme et plus tard. Jusque-là, elle était très adorée par les fans, mais lentement, elle a poussé trop loin et a commencé à faire des attaques personnelles, ce qui a été une déviation pour le public. Plus tard, ses remarques en politique et d’autres événements majeurs qui se déroulent dans le monde ont attiré beaucoup d’attention, et j’ai presque oublié de la regarder au cinéma parce qu’elle était partout. Mais est-ce la vérité ?

Bollywood Hungama a parlé à l’expert en commerce Taran Adarsh ​​du fait que Kangana était la reine controversée et pourquoi ses films ont cessé de fonctionner au box-office. Taran a baissé les bras et a salué Kangana comme la meilleure actrice et a ajouté plus tard : « Si vous la voyez travailler depuis le tout début, dès son premier film Bandit, Woh Lamhé, pour Dhaakad, qui n’a pas fonctionné au box-office, Kangana était bon dans ces films. Bien sûr, entre les deux, il y a des films que vous faites parce que ce sont des films commerciaux et de gros films où tous les regards sont tournés vers le héros et les héroïnes n’ont pas cette importance ».

Ajoutant de la lumière sur la question de savoir si sa controverse et son attitude franche ont fait chuter sa carrière, Taran a déclaré: « Je pense vraiment que lorsqu’une personne va regarder un film, l’histoire qui se passe à l’écran compte pour elle. Ce que l’acteur a dit et ce qui est qui se passe dans la vie personnelle de cet acteur sont là dans votre esprit, mais seulement dans une certaine mesure. Les personnages à l’écran comptent. Si le film est bon, il réussira sûrement ».

Eh bien, maintenant Kangana et ses fans espèrent seulement voir The Emergency créer des feux d’artifice au box-office.