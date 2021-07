Kangana Ranaut donne un aperçu de son personnage vicieux de ‘Dhaakad’ | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a commencé le tournage de son film « Dhaakad » à Budapest et a partagé un aperçu de son look sur les réseaux sociaux dimanche.

Kangana a posté l’un de ses looks de « Dhaakad » sur son histoire Instagram et a écrit: « Faire du plus vicieux de tous ‘Agent Agni’ avec mon équipe de rêve. »

Kangana sera considérée comme « Agent Agni » dans son prochain film. Le premier programme du film a été tourné dans le Madhya Pradesh.

Outre « Dhaakad », Kangana a également des films tels que « Thalaivi », le drame d’époque « Manikarnika Returns: The Legend Of Didda » et « Tejas » en préparation.

Kangana revêtira également pour la deuxième fois la casquette de réalisateur pour « Emergency », basé sur la vie de feu le Premier ministre indien Indira Gandhi.