Kangana Ranaut dit qu’Instagram a supprimé son message sur la «  démolition  » du COVID-19, prend un jibe au «  fan club COVID  »

Après son interdiction sur Twitter, Kangana Ranaut, samedi, a déclaré qu’elle ne durerait pas sur Instagram pendant « plus d’une semaine ». Kangana a également affirmé que son message de test positif au COVI-19 avait été retiré par Instagram et a suggéré qu’il devait avoir été signalé par le « fan club de Covid ».

Se référant à ses histoires Instagram, Kangana a écrit: « Instagram a supprimé mon message dans lequel j’ai menacé de démolir Covid parce que certains avaient été blessés. Matlab terroristes et sympathisants communistes suna tha twitter pe lekin (j’avais entendu parler de sympathisants terroristes et communistes sur Twitter mais) Covid fan club génial … Cela fait deux jours ici sur insta mais ne pensez pas que ça durera plus d’une semaine. » Kangana a également ajouté plusieurs émojis rieurs à la fin de son message.

Il y a quelques jours à peine, Kangana avait posté une photo d’elle-même dans une pose de yoga et avait parlé de son diagnostic de COVID-19.

Elle avait écrit: « Je me suis mis en quarantaine moi-même, je n’avais aucune idée que ce virus organise une fête dans mon corps, maintenant que je sais que je vais le démolir, les gens ne donnent aucun pouvoir sur vous, s’il vous plaît, si vous avez peur. va vous faire plus peur, venez détruisons ce Covid -19 ce n’est rien d’autre qu’une petite grippe du temps qui a fait trop de bruit et qui excite maintenant peu de gens.

C’est la semaine dernière qu’après avoir partagé une série de tweets controversés, le compte Twitter de Kangana Ranaut a été suspendu. La page Twitter de l’acteur est masquée pour avoir enfreint les règles. L’acteur avait partagé des tweets sur les violences au Bengale occidental et exigé un régime présidentiel dans l’État. Kangana a même tweeté au Premier ministre Narendra Modi pour qu’il emmène « Virat roop » et apprivoise le CM du Bengale Mamta Banerjee.

Au sujet de la suspension du compte de Kangana, le porte-parole de Twitter a déclaré à WION: « Nous avons clairement indiqué que nous prendrons des mesures répressives sévères pour les comportements susceptibles de causer des dommages hors ligne. Le compte référencé a été suspendu de manière permanente pour violations répétées des règles de Twitter, en particulier Politique de conduite haineuse et politique de comportement abusif. Nous appliquons les règles de Twitter de manière judicieuse et impartiale pour tous les utilisateurs de notre service. «