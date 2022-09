Kangana Ranaut, qui est l’un des acteurs les plus talentueux, s’est rendu sur Instagram et a déclaré que “quiconque dit qu’Ayan Mukerji est un génie devrait être emprisonné immédiatement”. Ayan Mukerji est le réalisateur du film Brahmastra qui met en vedette Alia Bhatt et Ranbir Kapoor.

Elle a écrit: “Tous ceux qui ont qualifié Ayan Mukerji de génie devraient être emprisonnés immédiatement…. Il a mis 12 ans pour faire ce film, il a remplacé 14 DOP qu’il a tournés pendant plus de 400 jours pour ce film et a changé 85 AD et a réduit en cendres 600 crores…..”





Elle a ajouté: «A également essayé d’exploiter les sentiments religieux en changeant le nom du film de Jalaluddin Rumi à Shiva à la dernière minute, à cause du succès de Bahubali…. De tels opportunistes, une telle créativité ont privé les gens, le succès a affamé les gens avides si vous avez gâté des génies alors ce n’est pas de la manipulation mais une stratégie bien pensée pour appeler din ko raat et raat ko din… »

Plus tôt, alors qu’il parlait des membres du Bajrang Dal protestant contre eux au temple d’Ujjain, le directeur Ayan a déclaré : “Je me sentais vraiment mal que Ranbir et Alia ne soient pas venus avec moi au darshan de Mahakaleshwar. Il y a une histoire là-dedans. J’y étais allé avant la sortie de mon affiche et je m’étais dit qu’avant la sortie du film, j’irais certainement là-bas. Ils avaient tous les deux très envie de venir avec moi. Et honnêtement, jusqu’à la fin, ils étaient impatients. Mais quand nous sommes arrivés là-bas et avons entendu parler de la manifestation, j’ai senti que je devais y aller seul.”

LIRE : Pourquoi Ranbir Kapoor-Alia Bhatt a annulé sa visite au temple Ujjain Mahakal ? La controverse expliquée

Il a poursuivi: “Finalement, j’étais allé chercher des bénédictions pour le film et c’est pour tout le monde. Je ne voulais tout simplement pas emmener Alia là-bas dans son état actuel. Finalement, quand j’y suis allé, j’ai senti qu’ils auraient pu y aller et j’ai obtenu leur darshan. Donc c’est sur moi. Je me sentais très mal.

Ayan a même réagi à la tendance actuelle au boycott du film et a déclaré : “Il y a une ligne (dans le film) – laissez la lumière venir. Et par là, je veux dire tout ce qui est positif et spirituel dans cette vie. Avec l’ensemble chose de marketing de ce film, mon objectif est que nous ne devons répandre que de la positivité parce que c’est ce dont le monde entier a besoin. Ce film est tellement une célébration de la culture indienne, si profondément et naturellement, je sens que chaque personne va ressentir cela quand il sortira dans deux jours. Alors oui, cette énergie positive du film touchera les gens. Brahmastra sortira en salles le 9 septembre.