Kangana Ranaut dit aux paps « aap mujhse darte ho » dans une vidéo virale, les internautes disent « aapse kaun nahi darta »

Kangana Ranaut attend cette année la sortie de la comédie d’horreur Chandramukhi 2, du drame patriotique Tejas et du drame politique Emergency.

Kangana Ranaut a été aperçue à l’aéroport mardi matin 19 septembre, dans un magnifique sari. L’actrice, lauréate de plusieurs prix nationaux, a dit en plaisantant aux paparazzis qui la suivaient : « Aap mujhse darte ho (Vous avez peur de moi) », avant d’en rire et de poser pour eux.

La vidéo, partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur son compte Instagram, est devenue virale. Réagissant à la même chose, un internaute a commenté : « Aapse kaun nahi darta (Tout le monde a peur de toi) », tandis qu’un autre a ajouté : « Sherni de Bollywood jo kisi se nahi darti (Elle est la Lionne de Bollywood qui n’a peur de personne). « .





Pendant ce temps, Kangana sera ensuite vu dans Chandramukhi 2, qui met également en vedette Raghava Lawrence et est la suite du film tamoul à succès de 2005 Chandramukhi avec Rajinikanth et Jyothika. La prochaine comédie d’horreur, réalisée par P. Vasu, devait auparavant sortir en salles le 15 septembre à l’occasion de Ganesh Chaturthi, mais a maintenant été reportée d’une semaine et sortira dans le monde entier le 22 septembre.

Ensuite, elle a Tejas de Sarvesh Mewara dont la sortie est prévue le 20 octobre. Le film entrera en conflit avec l’acteur de Tiger Shroff et Kriti Sanon, Ganapath : Part 1 et Yaariyan 2 au box-office. Kangana jouera un pilote de l’Indian Air Force dans le film produit par RSVP Movies.

Dans sa troisième sortie de l’année, Kangana incarnera l’ancienne Première ministre indienne Indira Gandhi dans le drame politique Emergency, qui met également en vedette Anupam Kher, Satish Kaushik et Milind Soman dans des rôles clés et dont la sortie est prévue le 24 novembre. L’actrice a également réalisé et produit le film sous sa bannière Manikarnika Films.

