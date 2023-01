Kangana Ranaut dit à Urfi Javed “ne laisse personne te faire honte pour ton corps” comme le dit ce dernier, “l’uniforme est une mauvaise idée” [VIEW TWEETS]

Kangana Ranaut est de retour sur Twitter. L’actrice a été absente de la plateforme pendant près de deux ans. Son compte a été suspendu et il y a quelques jours à peine, il a été restauré. Elle a marqué son retour en partageant une vidéo BTS de son prochain film Emergency. Eh bien, Kangana Ranaut est de retour et comme prévu, elle est assez active sur Twitter. De Pathaan à toute autre chose, Kangana a partagé son opinion sur pas mal de choses. Elle s’est également disputée avec Urfi Javé ou Uorfi Javed. Mais maintenant, il semble que tout va bien.

Entertainment News: la conversation virale sur les réseaux sociaux de Kangana Ranaut-Urfi Javed

Tout a commencé avec Kangana Ranaut faisant un tweet déclarant que le pays aimait les Khans et était obsédé par les actrices musulmanes. En utilisant cela, elle a déclaré qu ‘”il est très injuste d’accuser l’Inde de haine et de fascisme”. Urfi Javed a répondu à cela et a déclaré que l’art n’est pas divisé par la religion. Kangana Ranaut a répondu à la même question et a parlé du Code civil uniforme. Le tweet suivant est venu d’Urfi qui a fait une blague sur le fait que l’uniforme était une mauvaise idée pour elle car elle est connue pour ses vêtements. Appelant à une trêve, Kangana Ranaut a répondu et a envoyé son amour à Urfi. Elle l’a qualifiée de “pure et divine” et a également conseillé de ne laisser personne lui faire honte. L’actrice a raconté l’histoire de Mahadevi Akka pour partager que les vêtements et leur absence sont l’expression de soi.

Voir les tweets de Kangana Ranaut et Urfi Javed ci-dessous :

En Inde, il y avait une reine appelée Mahadevi Akka, qui aimait Shiva son mari avant que le tribunal ne dise que si elle aimait Shiva et non lui, elle ne devrait rien lui prendre, elle a laissé tomber tous ses vêtements a quitté le palais et n’a plus jamais couvert son corps. Des vêtements et leur manque (suite) https://t.co/g9mtjYE5oz Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 31 janvier 2023

Les deux sont l’expression de soi, Mahadevi Akka est une étoile brillante Dans le monde de la littérature Kannada, elle est la plus grande, elle a vécu dans les forêts et n’a jamais porté de vêtements. Ne laisse personne te faire honte de ton corps, tu es pure et divine, mon amour pour toi ? Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 31 janvier 2023

Kangana Ranaut attend avec impatience la sortie de ses films comme Emergency, Tejas, Chandramukhi 2 et plus encore.