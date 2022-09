Kangana Ranaut dévoile le premier look de Satish Kaushik en tant que Jagjivan Ram

Mercredi, Kangana Ranaut a partagé sur Instagram la photo de l’acteur Satish Kaushik du prochain film Emergency. Satish incarnera le regretté ministre de la Défense et combattant de la liberté Jagjivan Ram dans le film. Kangana jouera feu Indira Gandhi, une ancienne Premier ministre, dans le film.

Partageant l’affiche, Kangana Ranaut a écrit: «Le dernier mais non le moindre… Présentant la puissance du talent Satish Kaushik sous le nom de Jagjivan Ram in Emergency, populairement connu sous le nom de Babuji, il était l’un des politiciens les plus vénérés de l’histoire politique indienne.





Satish a écrit: “Honoré d’essayer le rôle de Jagjivan Ram également connu sous le nom de Babuji, le plus compatissant et le croisé de la justice sociale dans Kangana Ranaut directorial Emergency.”

Pour les non-initiés, le dimanche 18 septembre, Kangana a partagé des photos de son enfance montrant sa ressemblance troublante avec feu le Premier ministre Indira Gandhi. S’inspirant de ses histoires Instagram, l’actrice lauréate d’un prix national a offert aux fans deux jolies photos de son enfance.

LIS: Kangana Ranaut révèle que des proches l’appelaient Indira Gandhi dans son enfance alors qu’elle partage des photos de retour

Parlant de porter le chapeau de réalisateur pour la deuxième fois pour le drame politique, Kangana a déclaré à ANI: “Mon dernier réalisateur était Manikarnika: The Queen of Jhansi, et j’ai reçu une réponse encourageante du public car c’était un blockbuster. J’ai été tenté pour réaliser un autre film, mais j’avais de nombreuses missions d’acteur à accomplir. Je crois que je connais le pouls du public grâce à mes interviews, mes citations et les termes que j’ai inventés font maintenant partie de la culture pop (elle rit). Je pense que le public recherche quelque chose qui stimulera son côté intellectuel et pas seulement son côté sensuel.”

Urgence marque le premier projet de réalisateur solo de Kangana. Pour Manikarnika, l’actrice a partagé le générique de réalisation avec Krish Jagarlamudi, un réalisateur populaire telugu qui n’avait auparavant réalisé qu’un seul film dans sa carrière, Akshay Kumar avec Gabbar Is Back en 2015.