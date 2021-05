Kangana Ranaut devient productrice avec «Tiku Weds Sheru», prêt pour ses débuts numériques | Actualités des films

Mumbai: L’actrice Kangana Ranaut est prête à faire ses débuts numériques en tant que productrice avec le prochain film « Tiku Weds Sheru », une histoire d’amour et une satire. Kangana plonge dans l’espace web avec sa maison de production Manikarnika Films et lance son logo samedi.

«Avec ‘Tiku Weds Sheru’, Manikarnika Films s’aventure dans l’espace numérique. C’est une histoire d’amour et une satire avec un humour noir. Dans l’espace numérique, nous ferons plus de contenu avant-gardiste, new-age et de niche», a-t-elle déclaré.

« Nous allons également lancer de nouveaux talents et prendre des risques avec de nouveaux concepts. Nous pensons que le public numérique est légèrement plus évolué que le public habituel du cinéma », a-t-elle ajouté.

Les détails relatifs au prochain film sont toujours secrets.