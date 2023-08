Kangana Ranaut devient gaga devant les scientifiques de l’ISRO vêtus de sari avec bindi et mangalsutra ; salue leur vie simple et leur pensée élevée

Kangana Ranaut ne manque jamais de reconnaître, de reconnaître et d’apprécier les plus petites choses parmi les personnes inspirantes et autres. Alors que leurs travaux saluaient les scientifiques de l’ISRO après l’atterrissage en douceur et avec beaucoup de succès de Chandrayaan 3 du côté du pôle Sud de la lune, Kangana a choisi un point petit mais puissant sur la vie simple des scientifiques vêtus de sari et a salué leur haute réflexion. À l’heure actuelle, l’apparence psychique est devenue la partie la plus cruciale et la plus significative, et si l’on ne répond pas aux critères, ils sont trollés, mais ces scientifiques prouvent que ce qui compte, c’est vous et vos objectifs de vie et non des choses insignifiantes.

Kangana Ranaut a pris sur son Instagram, a félicité ces scientifiques et leur a adressé un immense merci pour leur simplicité : » Les plus grands scientifiques indiens, tous avec le bindi, le sindoor et le sutra Mangal… l’incarnation d’une vie simple et d’une pensée élevée… la véritable essence. de Bhartiyata ». Kangana Ranaut, qui fait elle-même la promotion de la culture indienne par rapport aux autres actrices des villes B, est souvent vue portant des saris lorsqu’elle fait des apparitions publiques dans les aéroports et ailleurs.

Kangana Ranaut s’en est pris aux jeunes filles parce qu’elles portaient des vêtements occidentaux à l’extérieur d’un temple.

Kangana Ranaut avait récemment fustigé les jeunes filles parce qu’elles portaient des shorts en dehors du mandir et avait même évoqué l’instauration d’une règle pour s’habiller convenablement dans les lieux religieux, et beaucoup se sont prononcés en faveur de l’actrice et étaient d’accord avec elle. « Ce sont des vêtements occidentaux, inventés et promus par les blancs. J’étais une fois au Vatican en short et en t-shirt, je n’avais même pas le droit d’entrer dans les locaux, j’ai dû retourner à mon hôtel et me changer… Ces clowns qui portent des robes de nuit comme s’ils étaient décontractés ne sont que paresseux et boiteux… ne pensent pas qu’ils soient capables d’avoir une autre intention mais il devrait y avoir des règles strictes pour de tels imbéciles.. »

Sur le plan professionnel, Kangana Ranaut se prépare pour Emergency, où on la verra jouer le rôle de l’ancienne Première ministre Indira Gandhi. Le film a réussi à redevenir le sujet de conversation de la ville après que Karan Johar ait exprimé son enthousiasme à l’idée de regarder le film. Pendant ce temps, Kangana sera vue ensuite dans Chandramukhi 2, et l’actrice a laissé les fans fascinés par sa beauté.