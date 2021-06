Kangana Ranaut demande l’exemption de comparution devant le tribunal dans une affaire de diffamation par Javed Akhtar | Nouvelles des gens

Bombay: L’acteur de Bollywood Kangana Ranaut a déposé vendredi une demande d’exemption permanente de comparution devant un tribunal d’instance dans une plainte en diffamation déposée par le parolier vétéran Javed Akhtar.

Dans son plaidoyer, déposé par l’intermédiaire de l’avocat Rizwan Siddiquee, Ranaut a demandé une exemption permanente de comparution devant le tribunal au motif qu’elle doit se rendre dans différentes régions de l’Inde et également à l’étranger pour remplir ses engagements professionnels.

Le plaidoyer indiquait en outre que se présenter régulièrement au tribunal obligerait l’acteur à parcourir des kilomètres jusqu’à Mumbai à partir de différents lieux de travail, lui causant ainsi des difficultés excessives. La requérante sera ainsi non seulement incapable de respecter ses engagements professionnels, mais elle et les maisons de production subiront également d’énormes pertes financières, a-t-il ajouté.

Le tribunal lui a permis de sauter la comparution en personne pour la journée (25 juin) et a publié le plaidoyer d’exemption permanente pour l’audience le 27 juillet.

Akhtar (76 ans) avait déposé une plainte devant le tribunal correctionnel en novembre dernier, affirmant que l’acteur avait fait des déclarations diffamatoires à son encontre dans une interview télévisée, ce qui aurait porté atteinte à sa réputation. Dans sa plainte, Akhtar a affirmé avoir fait des commentaires diffamatoires à son encontre dans une interview en traînant son nom tout en faisant référence à une « coterie » existant à Bollywood, à la suite du décès de la star de cinéma Sushant Singh Rajput en juin de l’année dernière.

Le magistrat avait ordonné à la police de Mumbai de procéder à une enquête préliminaire sur la plainte. En février, la police a remis un rapport au tribunal, affirmant qu’un délit de diffamation avait été établi contre Ranaut.

Le 1er mars, le magistrat RR Khan avait émis un mandat de libération sous caution contre Ranaut après qu’elle ne s’était pas présentée devant le tribunal conformément aux instructions précédentes.

Plus tard, son mandat a été annulé après que Ranaut a fourni une caution en espèces de Rs 20 000 et une caution de Rs 15 000. Auparavant, elle avait également demandé au tribunal d’audience d’annuler les poursuites judiciaires et les citations à comparaître émises à son encontre par le tribunal correctionnel. Le tribunal des sessions avait rejeté sa demande.