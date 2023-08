On peut entendre Kangana Ranaut dire « si un homme s’est amusé, alors une femme s’est aussi amusée » dans une relation consensuelle, dans une vidéo virale.

L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut, qui a toujours exprimé ses pensées, ne manque jamais de faire la une des journaux avec ses opinions. Récemment, elle est allée sur Instagram et a partagé une vidéo de retour dans laquelle on peut l’entendre demander « est-ce que la femme est une machine à laver qui s’habitue ».

Dans la vidéo virale, on peut l’entendre dire : « Dans une relation consensuelle, pourquoi est-ce toujours comme si une femme s’habituait et que l’homme s’amusait ? Comment ça marche? La femme est-elle une machine à laver qui s’habitue ? Ca parle de quoi? S’il s’agissait d’une relation consensuelle, il est clair que si un homme s’amusait, la femme s’amusait aussi.

Regarder la vidéo:





Une de ses pages de fans a partagé ce clip avec la légende « Si un homme s’amusait, les femmes s’amusaient aussi. Elle a le courage de dire ouvertement ce qu’elle pense. Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Si la bravoure a bien la tronche dit Kangana. » Le second a dit : « Pensées si une femme vraiment libérée. Une telle opinion devrait être normale au lieu d’être une exception.

La troisième personne a commenté: « Je la déteste, je déteste sa voix, je déteste sa personnalité, mais je ne peux pas ignorer sa bravoure, son honnêteté, son talent d’acteur. » Pendant ce temps, avant la sortie de Gadar 2 de Sunny Deol et Ameesha Patel cette semaine, Kangana Ranaut a réagi à un rapport affirmant que l’actrice ne voulait pas que I Love New Year, sa comédie romantique avec Sunny Deol, sorte car elle estimait que le film , qui a connu plusieurs retards et qui est finalement sorti en salles en 2015, « détruirait sa carrière ».

Partageant le reportage sur ses histoires Instagram, l’actrice de Panga a déclaré: « Gadar 2 sera le plus grand premier match de l’année. Maintenant, je me sens jalouse, car mon propre film est le plus petit premier match de l’année, voici le tutoriel sur la façon de Jeter de la boue sur les autres en utilisant le nom de Kangana. C’est pour clarifier que je n’ai jamais dit une telle chose, je suis un grand fan de Sunny Sir. PS : Aucune autre actrice à part moi ne fait face à ce genre de négativité au quotidien. »

Dans une autre histoire, Kangana a écrit : « Les gens qui me connaissent ou qui travaillent avec moi disent tous une chose à l’unanimité : ‘Pourquoi les médias ont-ils une perception aussi horrible de vous ? Vous êtes l’acteur/réalisateur/artiste le plus professionnel et le plus incroyable que nous ayons jamais travaillé avec. Cette seule chose que j’entends (sur) une base quotidienne de chaque personne que je rencontre ou avec qui je travaille et ces personnes qui travaillent avec moi font également tout leur possible pour dire aux médias à quel point ils me trouvent merveilleux. et plus grand ».