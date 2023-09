Kangana Ranaut demande à davantage de Sikhs de « soutenir Akhand Bharat » et affirme que ses films sont toujours interdits au Pendjab

« La façon dont je suis boycotté par la communauté sikh et la violence avec laquelle elle proteste contre mes films au Pendjab pour avoir parlé contre les terroristes du Khalistani n’est pas une bonne décision ni un bon signe de leur part », a écrit Kangana Ranaut.

Au milieu du conflit diplomatique en cours entre l’Inde et le Canada, la tournée musicale du rappeur et chanteur Shubh en Inde a été annulée après qu’il aurait manifesté son soutien au Khalistan et aux dirigeants séparatistes. Le rappeur Dino James a d’abord apporté son soutien à son collègue musicien, mais a ensuite présenté des excuses en disant qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle la tournée de Shubh avait été annulée.

Shubh a également publié une déclaration selon laquelle il n’avait l’intention de blesser personne en partageant une carte déformée de l’Inde sans le Jammu-et-Cachemire et les sept États du nord-est. « Les accusations portées contre moi m’ont profondément affecté. C’est mon humble demande de m’abstenir de qualifier chaque Pendjabi de séparatiste ou d’antinational », a-t-il écrit.

Maintenant, Kangana Ranaut a partagé les excuses de Dino James sur ses histoires Instagram et a déclaré : « Punjab ka yahi haal hai (C’est la situation exacte du Pendjab). Quand j’ai parlé contre les Khalistanis, ils ont réussi à convaincre toute la communauté sikh que je suis contre toute la communauté. , même aujourd’hui mes films sont interdits au Pendjab, uno excite karke misguide karna sabse easy hai (il est très facile de les égarer en les excitant) ».

« La communauté sikh doit se dissocier des Khalistanis et davantage de sikhs doivent soutenir Akhand Bharat. La façon dont je suis boycotté par la communauté sikh et la violence avec laquelle ils protestent contre mes films au Pendjab pour avoir parlé contre les terroristes du Khalistani n’est pas une bonne décision. ou un signe de leur part. Le terrorisme khalistanais leur donne une mauvaise image et ruinera la crédibilité de toute la communauté et leur perception globale. Jai Hindi », a ajouté l’actrice de Panga.

Les troubles politiques actuels entre l’Inde et le Canada ont commencé après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé que New Delhi était impliquée dans le meurtre d’un terroriste du Khalistani au Canada. L’Inde a rejeté ces allégations et les a qualifiées d’« absurdes » et de « motivées ». Plus tard, les deux pays se seraient également mutuellement expulsés de hauts diplomates.

