Kangana Ranaut défend ses postes controversés dans le conflit israélo-palestinien, ferme les trolls en disant: «beta, je suis la mère de tous les pères» | Nouvelles des gens

New Delhi: Le nom de l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut est maintenant devenu synonyme de controverses – tout cela grâce à ses publications sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, l’actrice a partagé ses réflexions sur le conflit israélo-palestinien en cours. Cependant, ses messages ont blessé les internautes et elle a été massivement trollée. Maintenant, elle a répondu avec un autre article sur les réseaux sociaux.

Kangana Ranaut a fermé ses ennemis avec une série de nouvelles histoires Instagram, défendant son poste sur le conflit israélo-palestinien. Elle a même écrit: « Comme vous pouvez le voir, la vidéo montre clairement comment Israël a été formé, non ce n’est pas une nation illégitime, ils l’ont récupéré des Britanniques et quand ils ont colonisé la terre avec l’ingérence de l’ONU, 6 nations musulmanes les ont attaqués, depuis lors avec chaque attaque contre eux ils s’emparent de plus en plus de terres … parce que c’est ce qui arrive quand on gagne une guerre … Tous ceux qui pleurent ici et me disent que je ne sais rien .. beta Je suis la mère de tous les pères..aukat mai reh kar baat karna aage se. »

Pour l’inverse, commentant la crise israélo-palestinienne en cours, l’actrice a publié quelques histoires Insta, louant l’attaque militaire d’Israël contre Gaza et cela a blessé plusieurs internautes. Après que ses publications soient devenues virales, Kangana Ranaut a commencé à suivre les tendances sur Twitter et les internautes ont demandé son interdiction d’Instagram.

L’actuelle éruption de violence a commencé il y a un mois à Jérusalem, où la menace d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes par des colons juifs a déclenché des manifestations et des affrontements avec la police. Un point focal était la mosquée Al-Aqsa, construite sur une colline qui est vénérée par les juifs et les musulmans, où la police a tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur les manifestants qui leur ont jeté des chaises et des pierres.

Le Hamas, prétendant défendre Jérusalem, a lancé un barrage de roquettes sur la ville lundi soir, déclenchant des jours de combats, selon le PTI.

Israël et le Hamas ont mené trois guerres depuis que le groupe militant islamique a pris le pouvoir à Gaza des forces palestiniennes rivales en 2007.