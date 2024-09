Kangana Ranaut déclare que Jaya Bachchan est « l’une des femmes les plus dignes » de l’industrie cinématographique | Bollywood

Kangana Ranaut a peut-être eu des tensions avec Jaya Bachchan dans le passé, mais elle semble la tenir en haute estime. Dans une interview avec Actualités18l’acteur devenu député considère Jaya comme l’une des femmes les plus « dignes » de l’industrie cinématographique actuelle. (Lire aussi – Urgence financière : Kangana Ranaut révèle pourquoi elle a été forcée de vendre son ₹(Bureau de Mumbai, 32 crores) Kangana Ranaut considère Jaya Bachchan comme l’un des acteurs les plus dignes

Kangana sur Jaya Bachchan

« Jaya Bachchan ji est une actrice très réputée de notre industrie cinématographique. Honnêtement, elle est connue pour son tempérament colérique, mais en même temps, j’aimerais lui rendre hommage et lui rendre hommage car à cette époque… vous pouvez imaginer que dans les années 1970, à une époque où les femmes devaient rôtir leur peau sous un éclairage (dur), elle a fait des films comme Guddi à l’époque. Elle a envoyé un message d’autonomisation des femmes à travers cela. Et même après cela… elle est l’une des femmes les plus dignes de l’industrie cinématographique. La façon dont elle se comporte au Rajya Sabha, je suis très heureuse que nous ayons ce genre de représentation de l’industrie cinématographique », a déclaré Kangana.

Kangana a également évoqué son attaque passée contre Jaya Bachchan, en 2020, cette dernière ayant déclaré au Parlement que les personnes employées par l’industrie cinématographique l’attaquaient elles-mêmes après les événements qui ont suivi la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput. « Ce n’est pas grave. Si nous nous disons quelque chose… Je crois qu’elle est plus âgée que nous. Si elle nous a dit quelque chose, nous devrions l’accepter », a déclaré Kangana.

La carrière de Jaya Bachchan

Jaya Bachchan a fait ses débuts en tant qu’actrice dans Mahanagar (1963) de Satyajit Ray. Elle a ensuite fait ses débuts au cinéma hindi avec Guddi de Hrishikesh Mukherjee en 1971. Après avoir épousé Amitabh Bachchan peu de temps après, elle a été choisie pour lui donner la réplique dans des films marquants comme Zanjeer, Sholay, Mili, Abhimaan et Silsila. Elle est revenue au cinéma hindi grand public au début des années 2000 avec Kabhi Khushi Kabhie Gham de Karan Johar. Jaya a été vue pour la dernière fois dans le blockbuster de Karan en 2023, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Jaya est également récipiendaire du Padma Shri, ancienne productrice et actuellement membre du Rajya Sabha.

Pendant ce temps, Kangana se prépare pour la sortie de son prochain album, Emergency.