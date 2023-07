Kangana Ranaut danse avec Avneet Kaur, Nawazuddin Siddiqui regarde avec admiration [Video]

Récemment, Kangana Ranaut a organisé une fête pour fêter le succès de son premier film, Tiku épouse Sheru. Nawazuddin Siddiqui peut être vu rire dans la vidéo alors qu’il regarde Kangana danser avec sa co-star Avneet Kaur. Alors que Kangana a produit le film, il met également en vedette Avneet et Nawazuddin. Le film a reçu une réponse mitigée des fans et des critiques. Cependant, les débuts confiants d’Avneet et la performance de Nawazuddin ont été appréciés de tous.

Nawaz rit alors que Kangana danse avec Avneet

En commençant par Kangana et Avneet dansant ensemble et Nawazuddin face à la caméra. On peut dire qu’il rigole lorsqu’il se tourne vers la caméra.

La tenue des acteurs

Avneet Kaur portait un costume noir, tandis que Kangana Ranaut portait une robe rouge à épaules dénudées avec des talons dans la vidéo. Pour l’occasion, Nawazuddin Siddiqui était vêtu d’un costume. Sur Instagram Stories, Kangana avait précédemment publié une vidéo similaire d’elle dansant avec Avneet.

Vidéo virale

Dimanche, la vidéo de danse a été partagée par Avneet Kaur. Elle l’avait légendé, « Je ne peux pas me remettre de cette belle nuit. Alors que nous célébrions le succès de notre travail acharné et de notre travail! Une grande victoire pour Tiku Weds Sheru en tête des charts internationaux tous les jours. Toujours au n ° 1 en Inde et non. 8 dans le monde. »

Tiku épouse Sheru

Tiku Weds Sheru, le premier film de Kangana, a fait ses débuts OTT sur Prime Video le 23 juin. Le film, qui met en vedette Nawazuddin et Avneet dans les personnages clés, a été présenté en première à des critiques mitigées du public et des critiques.