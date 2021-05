Kangana Ranaut critique les collecteurs de fonds COVID: «Ne mendiez pas aux pauvres si vous êtes riche», dit l’actrice | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Kangana Ranaut, qui a été définitivement bannie de Twitter pour ses tweets controversés qui défient la politique anti-discours de haine du site de médias sociaux, s’est maintenant rendue sur Instagram pour partager ses opinions non censurées avec le monde.

L’actrice a récemment récupéré du virus COVID-19, qu’elle a appelé plus tôt une « petite grippe », a profité de ses histoires Instagram pour partager ses « leçons de la pandémie » qui, selon elle, « pourraient être complexes ou trop évoluées pour quelques-uns ».

«La pensée du jour peut être complexe ou trop évoluée pour quelques-uns, mais certains y parviendront. Leçons de la pandémie 1) Personne n’est insignifiant, tout le monde peut vous aider, mais il est important de reconnaître votre place, votre rôle et votre influence dans la société », a écrit l’actrice de« Queen ».

Kangana, parlant de la façon dont les riches devraient agir pendant ces périodes, a dit: «2) Ne mendiez pas aux pauvres si vous êtes riche. 3) si votre influence le permet, arranger de l’oxygène, des lits ou des médicaments pour les individus, vous pourriez en économiser quelques-uns. 4) si vous êtes une personnalité éminente, ne courez pas après quelques-uns, protégez et soutenez celui qui peut sauver des millions si un environnement et un soutien appropriés lui sont fournis »

Parlant de la reconnaissance de ses efforts, l’actrice a écrit: «5) Lorsque ce seul et unique pouvoir résout les problèmes de lits et d’oxygène de plus d’un milliard de personnes en moins d’une semaine, n’oubliez pas de reconnaître votre contribution à ce résultat. C’est peut-être petit, mais souvenez-vous que vous vous êtes investi dedans, peu de gens reconnaîtront votre gentillesse, parce que dans la vie certains font du drame et certains se soucient simplement … Aimez Kangana.

La déclaration de Kangana intervient à un moment où diverses célébrités comme Priyanka Chopra, Anushka Sharma et Virat Kohli collectent des fonds contre le COVID-19 par le biais de collectes de fonds dans lesquelles ils exhortent tout le monde à contribuer contre la crise actuelle du COVID-19 en Inde.

Plus tôt, l’acteur Amitabh Bachchan a révélé qu’il avait contribué un total de 15 crore INR à de nombreuses organisations qui aident l’Inde dans sa lutte contre la pandémie COVID-19. La mégastar a déclaré que sa contribution était égale au montant que d’autres personnes collectent dans le cadre de collectes de fonds et il se sent lui-même gêné de demander de l’argent à d’autres personnes.