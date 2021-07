Kangana Ranaut commence son week-end sur une note réfléchie, est magnifique en robe vert émeraude! – Voir photos | Buzz News

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a commencé son week-end sur une note pensive, semble-t-il. Vendredi soir (31 juillet), l’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager de beaux clics d’elle appuyée contre son balcon et perdue dans ses pensées. Sur les photos, elle porte une robe vert émeraude et un magnifique pendentif. Les boucles de l’actrice ajoutent également à sa présence séduisante et attirent l’attention.

Dans la légende, elle a écrit : « Nikalna khuld se aadam ka sunte aaye hain lekin, bahut be-aabru hokar tere kuche se ham nikle -GHALIB ».

Découvrez ses derniers clics:

Plus tôt, Kangana s’était rendue sur les réseaux sociaux pour pleurer la perte d’une fan, le Dr Deepa Sharma, qui se trouvait dans le district de Kinnaur, dans l’Himachal Pradesh, lorsqu’un glissement de terrain dévastateur lui a coûté la vie le 25 juillet. « Elle était une grande fan, elle m’a envoyé de jolies lettres et m’ont comblé de cadeaux et de bonbons également visité ma maison à Manali …. Oh !!! Cela ressemble à une grosse secousse… C’est plus que tragique… Oh mon Dieu », a écrit l’actrice de « Queen » sur ses réseaux sociaux.

Sur le plan du travail, Kangana sera ensuite vu dans le biopic d’AL Vijay sur le défunt ministre en chef du Tamil Nadu J Jayalalithaa Thalaivi et le thriller d’action de Razneesh Ghai Dhaakad.