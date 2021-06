Kangana Ranaut commence à se préparer pour incarner l’ancienne Premier ministre Indira Gandhi dans sa prochaine « Urgence »

L’actrice Kangana Ranaut est prête à commencer le tournage de son prochain film « Emergency », dans lequel elle jouera le rôle de l’ancienne Première ministre Indira Gandhi.

Mercredi, Kangana a pris son compte Instagram et a partagé qu’elle avait scanné son corps pour le film afin de « entrer dans la peau d’Indira Gandhi ».

« Le corps scanne le film Urgence, il est temps d’entrer dans la peau de Madame la Première ministre Indira Gandhiji », a-t-elle écrit, ajoutant une vidéo dans ses histoires Instagram montrant le travail de pré-production dans sa maison de production Manikarnika Films.

Kangana a également partagé une publication avec la légende : « Chaque personnage est un beau début d’un nouveau voyage, aujourd’hui nous avons commencé le voyage d’#Urgence #Indira avec des scans corporels, des visages et des moulages pour obtenir le bon look. De nombreux artistes incroyables se réunissent pour apporter sa vision vivante à l’écran… Celui-ci sera très spécial @manikarnikafilms. »

Le cinéaste Sai Kabir, qui a déjà travaillé avec Kangana sur « Revolver Rani », dirigera « Emergency ».

Jetez un œil au post ici :

Pendant ce temps, la sœur de Kangana a appelé mercredi l’actrice Taapsee Pannu pour essayer de copier les looks de saris de sa sœur et essayer de les rendre cool alors que selon Rangoli, c’est sa sœur actrice Kangana qui a incité les autres à porter des saris de sport et à encourager les jeunes pour promouvoir notre propre métier à tisser.

Sur le plan du travail, Kangana se prépare pour la sortie de son autre film « Thalaivi », qui tourne autour de la vie du défunt politicien Jayalalithaa. Il y a quelques jours, la version tamoule de ‘Thalaivi’ a obtenu un certificat ‘U’.

Exprimant son bonheur pour la même chose, Kangana avait posté: « Thalaivi » obtient un certificat U en version tamoule … cela signifie après « Queen » et « Manikarnika: Queen of Jhansi », un autre de mes films que même les enfants peuvent apprécier avec leurs parents et grands-parents. »