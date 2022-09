Kangana Ranaut claque Karan Johar sur les rapports de Brahmastra dépassant The Kashmir Files au box-office; les appelle les “sbires de la mafia”

Le succès de Brahmastra a apporté un sourire sur le visage de Bollywood. Le film a rapporté plus de Rs 350 crores bruts dans le monde. Maintenant, des rapports arrivent selon lesquels il a battu The Kashmir Files au box-office. Le film de Vivek Agnihotri a le retour sur investissement le plus élevé parmi toutes les sorties de Bollywood de l’année. Il a été réalisé avec un budget restreint de Rs 14 crores. Le film, qui traite du sujet controversé du génocide hindou dans la vallée du Cachemire, a été largement regardé en Inde et en Occident. Bien que les gens aient identifié l’angle de propagande autour du film, The Kashmir Files était une bonne montre en termes de performances, de réalisation et de narration.

Kangana Ranaut a maintenant partagé sur les réseaux sociaux, “Kashmir Files un film réalisé sur le génocide des hindous essayant également de surfer sur son succès, Kashmir Files a été réalisé en 10 cr. et maintenant selon les sbires de la mafia Karan Johar le film l’a battu brutalement aap kya cheeze ho yaar (sic).” Lorsque les rapports selon lesquels The Kashmir Files a été battu par Brahmastra ont fait le tour, Vivek Agnihotri a pris un jibe en disant qu’il ne savait pas comment ils avaient réussi à le faire. Il a dit qu’il s’en fichait car il n’était pas dans cette course stupide.

Hahahaha. Je ne sais pas comment ont-ils battu #TheKashmirFiles avec des bâtons, des tiges, du hockey ou des AK47 ou des pierres. Ou avec des relations publiques payantes et des influenceurs ? Laissez les films de Bollywood rivaliser les uns avec les autres. Laisse-nous tranquille. Je ne suis pas dans cette course stupide. Merci. #PasBollywood ? ? ? pic.twitter.com/DjR1MOyplD Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 19 septembre 2022

Maintenant, Karan Johar a déclaré que Kangana Ranaut avait toujours été poli avec lui chaque fois qu’ils se rencontraient lors d’une occasion publique. Les trolls ont appelé l’actrice en disant que Dhaakad était un flop colossal au box-office. Kangana Ranaut a été constamment sarcastique à propos de Brahmastra. On ne sait pas si elle a vu le film ou non. En revanche, personne de l’équipe n’a répondu à ses propos.