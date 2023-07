Kangana Ranaut claque Karan Johar pour avoir gaspillé Rs 250 crores sur Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani; donne CE conseil à Ranveer Singh

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani mettant en vedette Alia Bhat et Ranveer Singh est au cinéma. Il est sorti le 28 juillet, vendredi. Le film a fait des affaires de Rs 11,10 crores au box-office le jour de son ouverture. Les chiffres ne sont pas géniaux mais c’est un box-office décent pour le film. Cependant, Kangana Ranaut ne le pense pas. Elle a claqué le cinéaste, Karan Johar pour avoir créé Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. L’actrice a également donné un conseil à Ranveer Singh.

Kangana Ranaut SLAMS Karan Johar pour avoir créé Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Kangana Ranaut est en mode diatribe contre Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. L’actrice a partagé une capture d’écran de l’analyste commercial et cinématographique Girish Johar qui a déclaré que Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani et Bro n’avaient pas fonctionné conformément aux attentes et, par conséquent, tous les yeux sont à nouveau rivés sur Oppenheimer, qui se rapproche de l’entreprise Rs 100 crore. en Inde. Partageant la même chose, Kangana a écrit que le public ne serait pas dupe et qu’il avait rejeté de tels (RARKPK) films atroces et pauvres en créativité. Elle a qualifié le décor ainsi que les costumes du film de faux et a fait honte à Karan Johar d’avoir copié son propre travail vintage. Elle se demande comment peut-il dépenser 250 crores de roupies pour « cette stupidité? ». Elle demande qui leur donne des fonds alors que le vrai talent est en difficulté. Cela devient viral dans Entertainment News. Jetez un oeil à l’instantané de son statut ici:

Kangana Ranaut demande à Karan Johar de prendre sa retraite

Ce n’est pas ça, Kangana a poursuivi en disant que le public indien préfère s’asseoir et regarder Oppenheimer de Christopher Nolan au cinéma. Le film est basé sur l’origine des armes nucléaires et les subtilités de la science atomique. Kangana troll Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani en disant que ce gang de nepo continue le drame saas-bahu. Elle se demande pourquoi un tel sujet nécessitait Rs 250 crores à faire. Elle a appelé Karan et a en outre écrit, « vous appeler le porte-drapeau du cinéma indien et le régresser perpétuellement … » elle lui demande de ne pas gaspiller d’argent car ce n’est pas une période facile pour l’industrie. Kangana demande également à Karan de prendre sa retraite et de laisser les jeunes cinéastes faire de nouveaux films révolutionnaires. Découvrez son histoire ici :

Kangana Ranaut donne des conseils à Ranveer Singh

Et ce n’est pas ça non plus, Kangana a aussi une idée de Ranveer Singh qui joue le rôle principal, Rocky dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Elle lui demande d’arrêter d’être influencé par Karan et son sens de l’habillement. Elle lui demande de s’habiller comme Dharmendra et Vinod Khanna. « Les Indiens ne peuvent pas s’identifier à un dessin animé se disant héros », écrit l’actrice d’Urgence en lui demandant de regarder les acteurs du sud de l’Inde qui s’habillent et se comportent avec une grande dignité. Découvrez son statut ici:

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est financé par Dharma Productions et Viacom18 Studios.