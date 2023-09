Kangana Ranaut, Chandramukhi 2 de Raghava Lawrence reporté, sortie du film à cette date

Les créateurs de Chandramukhi 2 de Kangana Ranaut annoncent une nouvelle date de sortie du film.

Le film très attendu Chandramukhi 2 de Kangana Ranaut et Raghava Lawrence a été reporté. Les réalisateurs du film ont publié une déclaration faisant état de problèmes techniques et ont également annoncé la nouvelle date de sortie.

Vendredi, Lyca Productions a consulté son Instagram et tout en partageant une vidéo de Chandramukhi 2, les créateurs ont écrit : « La date de sortie de Chandramukhi-2 a été repoussée au 28 septembre en raison de retards techniques. Vettaiyan et Chandramukhi seront de retour plus féroces que jamais. Rendez-vous au cinéma avec un cadeau très spécial.





Chandramukhi 2 devait auparavant sortir en salles le 19 septembre, mais les créateurs ont maintenant repoussé la date de sortie au 28 septembre en invoquant des problèmes techniques et ont également promis un traitement spécial supplémentaire aux téléspectateurs.

Dirigé par P Vasu, Chandramukhi 2 met en vedette Kangana Ranaut (Chandramukhi) en tant que danseuse à la cour du roi, connue pour sa beauté et ses talents de danseuse, tandis que Raghava Lawrence incarne le roi Vettaiyan Raja.

Plus tôt, les créateurs ont dévoilé la deuxième chanson Moruiye, mettant en vedette Raghava Lawrence, qui a impressionné les internautes. La chanson est composée par le compositeur oscarisé MM Keeravani et chantée par SP Charan et Harika Narayan. Chandramukhi 2 est la suite directe du film d’horreur tamoul Chandramukhi, qui mettait en vedette Rajinikanth et Jyothika dans les rôles principaux. Produit par Lyca Productions et Subaskaran, le film sortira en tamoul, telugu, hindi, malayalam et kannada le 28 septembre.

Front de travail de Kangana Ranaut

Outre Chandramukhi 2, Kangana Ranaut a également Tejas de Sarvesh Mewara en préparation dans lequel elle sera vue en train d’essayer le rôle de pilote de l’Indian Air Force. le film devrait sortir le 20 octobre et affrontera Amitabh Bachchan, Tiger Shroff et Kriti Sanon-starrer Ganapath : Part One. Elle a également son film autodirectionnel Emergency en préparation, qui met également en vedette Anupam Kher, Satish Kaushik et Milind Soman dans des rôles clés et devrait sortir le 24 novembre.

