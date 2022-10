Kangana Ranaut célèbre le rachat de Twitter par Elon Musk ; applaudit une fan qui veut que son compte soit restauré

Kangana Ranaut est ravie qu’Elon Musk ait repris Twitter. Le PDG de Tesla a repris la plateforme sociale avec 44 milliards de dollars. Si cela ne vous fait pas chanceler, il a des plans précis en tête. Elon Musk a déclaré qu’il prévoyait de vaincre les bots et d’utiliser la plate-forme pour aider l’humanité. Juste après son entrée, il a licencié le PDG de Twitter, Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le chef des affaires juridiques et politiques Vijaya Gadde. Il a déclaré qu’ils avaient induit les investisseurs en erreur sur le nombre de faux comptes sur la plate-forme de médias sociaux. Elon Musk est connu pour ses opinions controversées sur de nombreux sujets. Le dernier en date étant son avis sur le coup de gueule de Kanye West.

Kangana Ranaut a également commenté un titre de Vanity Fair qui disait: “Préparez-vous à ce qu’Elon Musk transforme Twitter en un cloaque de droite”. Elle avait écrit: “Elon est la nouvelle cible de Woke. Ils ne supportent personne, qui peut penser par lui-même, fondamentalement, qui est autodidacte, fougueux, intelligent et surtout sain d’esprit. Pour obtenir la sympathie de Woke, il faut être idiot. , les libéraux/réveillés impuissants et incompétents ont de tels modèles qu’ils ont lancé une campagne de haine massive contre Elon.”

Elon Musk a partagé un certain nombre de vidéos, dont une où il entre dans le siège de Twitter. Il a dit qu’il aimerait encourager le journalisme citoyen pour aider le peuple. Elon Musk a également déclaré qu’il limiterait la censure mais que la propagation de la haine ne serait pas autorisée. Un fan a demandé à Elon Musk de restaurer le compte Twitter de Kangana Ranaut. Comme nous le savons, son compte a été définitivement suspendu. Certaines des déclarations controversées de Kangana Ranaut ont été rappelées par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Elon Musk, fondateur de TESLA, est un milliardaire de l’espace et de la technologie. Son nom a également été impliqué dans l’affaire Johnny Depp et Amber Heard.