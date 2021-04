Kangana Ranaut, Bhumi Pednekar et d’autres célébrités pleurent la disparition de ‘Shooter Dadi’ Chandro Tomar avec des messages sincères! | Nouvelles des gens

New Delhi: En plus de la myriade de vies revendiquées par COVID-19, Chandro Tomar, alias « Shooter Dadi », est également décédé des suites du virus vendredi 30 avril.

Selon les rapports, le tireur d’élite souffrait de complications liées au COVID et avant cela, il a été admis à l’hôpital après avoir été testé positif au COVID-19 le 26 avril.

Plusieurs personnalités éminentes et célébrités ont pleuré la disparition du tireur Dadi, qui avait remporté 30 championnats nationaux après l’âge de 60 ans.

Des actrices de Bollywood telles que Taapsee Pannu, Bhumi Pednekar et Kangana Ranaut ont également rendu hommage à «l’icône féministe».

Taapsee Pannu a pris sur son Twitter et a écrit une note sincère pour le tireur d’élite décédé, elle a écrit: « Pour l’inspiration que vous serez toujours … Vous vivrez pour toujours dans toutes les filles que vous avez donné l’espoir de vivre. Ma plus mignonne rockstar May the et que la paix soit avec vous. «

L’actrice de Bollywood Bhumi Pednekar a également rendu hommage à l’icône nationale en s’adressant à son Twitter, elle a écrit: « Dévastée par la nouvelle de la disparition de Chandro Dadi. On a l’impression qu’une partie de moi est partie. Elle a établi ses propres règles et a ouvert la voie à beaucoup fille de trouver leur rêve. Son héritage vivra en eux. Condoléances à la famille. J’ai de la chance d’avoir appris à connaître et à être son #ChandroTomar #ShooterDadi «

Bhumi s’est également rendu sur Instagram pour partager un message spécial pour feu Chandro Tomar avec des photos avec la légende nationale.

L’actrice de la « reine » Kangana Ranaut s’est également rendue sur Instagram pour tolérer la mort de Chandro Tomar avec une photo du Tomar présentant ses innombrables médailles. Elle a exprimé son chagrin face à la disparition de Tomar et a écrit: « Heartbreaking! Will miss you shooter Dadi ji ».

Bhumi Pednekar et Taapsee Pannu partagent un lien spécial avec le regretté Chandro Tomar, car ils avaient figuré dans le film biographique de Chandro et de sa sœur Prakashi Tomar intitulé ‘Saand ki Aankh.

Le film de Bollywood 2019 Saand ki Aankh avec Taapsee Pannu et Bhumi Pednekar était basé sur la vie de sœurs tireuses pointues – Chandro et Prakashi Tomar.