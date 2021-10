New Delhi: L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut est connue pour ne pas mâcher ses mots lorsqu’il s’agit d’affronter ses contemporains dans l’industrie. Dans le dernier cas, le quadruple lauréat national a réagi aux célébrités de Bollywod annonçant les dates de sortie de leurs films dès que le gouvernement du Maharashtra a annoncé l’ouverture des cinémas.

Sans mentionner personne dans son message, Kangana a partagé quelques histoires sur Instagram, exposant la situation actuelle des cinéastes de Bollywood. Elle a écrit: « Des bollywoodiens stupides dorment pendant des mois et annoncent soudainement des dates de sortie comme si les gens n’avaient rien de mieux à faire que de regarder leurs films ringards. » Elle a également partagé un mème qui montrait des gens qui sautaient les uns sur les autres pour entrer dans un compartiment de train déjà bondé.

L’actrice a également publié une autre note sur son histoire où elle a déclaré que l’industrie cinématographique est dans sa période de transformation et qu’à long terme, seul un bon contenu survivra. Elle a écrit : « C’est une période de transformation pour l’industrie cinématographique, seul un bon contenu survivra… donc en fait, ce n’est pas du tout une mauvaise période… c’est l’heure du nettoyage social. Les anciens empires tomberont et de nouveaux surgiront. »

Sur le plan professionnel, le dernier film de Kangana, « Thalaivii », sorti en salles le mois dernier, a recueilli ses immenses éloges et appréciations de la part des critiques et du public. Elle sera ensuite vue dans ‘Tejas’ et ‘Dhaakad’. Kangana a également été encordé pour ‘The Incarnation – Sita’.

En dehors de cela, elle travaille également avec Nawazuddin Siddiqui sur ‘Tiku Weds Sheru’.

Kangana a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a attaqué Alia Bhatt à propos d’une annonce de mariage controversée. Kangana s’en est pris à l’actrice de « Raazi » et a exprimé sa déception face à la référence « kanyadaan » dans l’annonce, qui mettait en vedette Alia.