Kangana Ranaut attaque à nouveau Priyanka Chopra et la qualifie de « chiot laïc »

Le compte Twitter de l’actrice Kangana Ranaut a été suspendu il y a quelques semaines par le géant du microblogging pour avoir enfreint les règles de la communauté. Mais cela ne l’empêche pas de s’en prendre aux célébrités et la dernière à avoir fait les frais de la colère de Kangana est Priyanka Chopra. Kangana s’est récemment rendue sur Instagram pour critiquer Priyanka pour son changement de position politique.

Prenant des histoires sur Instagram, elle a écrit: «Mais ce n’est pas seulement dans le journalisme. C’est dans tous les domaines ; la façon dont Priyanka Chopra est passée de nationaliste à chiot laïque. D’être le plus grand fan de Modi ji à son critique passionné et haineux est évident. Fondamentalement, roti ke liye duniya nachati hai. Apne desh mein liberté toh hai. Jo karna hai karo ( Traduit comme : Le monde peut tout faire pour son pain quotidien. Il y a en effet la liberté dans notre pays de faire n’importe quoi. Faites ce que vous voulez)

Kangana a exprimé cette opinion sur un tweet d’un site d’information qui a déclaré que le New York Times recherchait des correspondants « anti-establishment ».

Ce n’est pas la première fois que Kangana claque Priyanka. Auparavant, elle lui avait reproché d’avoir apporté son soutien au Mouvement des agriculteurs.

Kangana avait consulté son compte Twitter et avait qualifié Priyanka et la chanteuse Diljit Dosanjh d' »anti-nationalistes ». Elle a affirmé dans ses tweets que les deux étaient trompeurs et encourageaient la protestation des agriculteurs.

Elle a écrit: «Des gens comme @diljitdosanjh et @priyankachopra seront salués par les médias de gauche pour les manifestations trompeuses et encourageantes des agriculteurs, les pro-islamistes et l’industrie cinématographique anti-indienne et les marques les inonderont d’offres et d’anglais / vivant dans des maisons de presse coloniales de la gueule de bois. les félicitera avec des récompenses, le problème est que tout le système est conçu pour faire prospérer et grandir les anti-nationaux et nous sommes trop peu nombreux contre un système corrompu, mais je suis sûr que la magie se produira dans chaque combat du BIEN contre le MAL, le mal a été beaucoup plus fort, JAI SHRI RAM.

Voir les tweets de Priyanka et Diljit ici-

Gal PYAR Di Kariye .. Dharm Koi V Ladai Ni Sikhaunda .. Hindou-Sikh-Musulman-Isai-Jaini-Bodhi Sab Bhara Ne 1 Dujey De BHARAT ES KAR KE HEE DUNIA TE VAKHRA AA.. KION KE ETHEY SAB PYAAR NAAL REHNDE NE Har Dharm Da Satkaar Kita Janda pic.twitter.com/dis0vUaRDa – DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) 6 décembre 2020

Nos agriculteurs sont les soldats indiens de la nourriture. Leurs craintes doivent être apaisées. Leurs espoirs doivent être satisfaits. En tant que démocratie florissante, nous devons veiller à ce que cette crise soit résolue le plus tôt possible. https://t.co/PDOD0AIeFv – PRIYANKA (@priyankachopra) 6 décembre 2020

Pour les non avertis, le compte Twitter de Kangana a été suspendu après avoir fait des commentaires sur les violences présumées qui ont eu lieu au Bengale occidental après les résultats des élections législatives en mai.

Sur le plan du travail, Kangana sera vu dans les films intitulés ‘Thalaivi’ ‘Tejas’ et ‘Dhaakad’. Elle a également annoncé ‘Tiku Weds Sheru’ sous sa bannière ‘Manikarnika FIlms’